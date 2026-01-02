ダウンタウン浜田雅功が、1日放送のテレビ朝日系特番「芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル」（午後5時）に出演。人気アイドルに「まだまだ売れるわ」と太鼓判を押した。

芸能人がチームを組み、味覚や音感など6ジャンルの格付けチェックに挑む年始の恒例特番。

4番目のチェックは「ミシュランシェフ」。「ミシュランガイド」8年連続一つ星評価のシェフ、日暮里の洋食店、浜田の手作り料理の中からミシュランシェフが作ったものを当てるもので、浜田は5日間煮込んだビーフシチューとドリアを準備した。

選択肢は日暮里の洋食店が「A」、浜田シェフが「B」、ミシュランシェフが「C」。浜田を選べば2ランクダウンの局面で、FRUITS ZIPPER鎮西寿々歌、櫻井優衣、松本かれん、仲川瑠夏、真中まなが登場した。ドリアを試食すると、5人のうち4人が「B」を選ぶ展開となった。

スタジオで見守っていた浜田は、自身の料理が支持されたことに「何これ」と驚いた様子。仲川瑠夏が「素材の甘みとかお肉の柔らかさの質が良かった気がして」とコメントすると、浜田は「この子らええ子やな」とニンマリ。最終的にメンバーの意見が「B」で統一されると、進行のフリーアナ、ヒロド歩美とハイタッチした。

その後の正解発表で浜田が「B」の部屋に入室すると、FRUITS ZIPPERの面々はのけぞって「うわあ〜！」「来ないで！」「嫌だ！」とリアクション。浜田は自身が選ばれたことに「えらいな、お前らえらい」とご満悦で、「えらいえらいえらい。まだまだ売れるわ」と高笑いだった。