『HiGH&LOW』10周年記念ビジュアルが公開 シリーズ初期の人気キャラも…2つの系譜が集結
総合エンタテインメント・プロジェクト『HiGH&LOW』が10周年プロジェクト「HiGH&LOW 10th ANNIVERSARY YEAR」が始動し、アニバーサリーイヤーを象徴するメインビジュアルが解禁された。
【画像】『HiGH&LOW』シリーズ各作品のポスタービジュアル
『HiGH&LOW』は、2015年10月22日にドラマ『HiGH&LOW THE STORY OF S.W.O.R.D.』の放送開始以来、ドラマ・映画・LIVE・音楽・コミックなど多方面で展開し、劇場公開作品シリーズは累計観客動員621万人、累計興行収入89億円を記録している。「HiGH&LOW 10th ANNIVERSARY YEAR」は、これまでの軌跡を振り返りながら、シリーズの魅力を再発信する1年となる。
アニバーサリーイヤーのメインビジュアルは、大きくレッドとブルーの2色で構成され、レッドサイドには、シリーズ初期に『HiGH&LOW』人気を不動のものとしたキャラクターたちが集い、ブルーサイドには「WORST」「クローズ」といった高橋ヒロシ作品（※高＝はしごだか）とのコラボレーションの世界を彩ってきたキャラクターたちが並び立つ。
中央に据えられた10周年スペシャルロゴは、金色のシリーズタイトル『HiGH&LOW』と、背景にあしらわれた赤の「10」によって、強い存在感と輝きを放つ。2つの系譜が1枚に集結する構図は、シリーズが築いてきた物語の広がりと厚みを壮観なスケールで描き出し、10周年の節目にふさわしい集大成となるビジュアルとなった。
きょう1月2日より東京・SHIBUYA TSUTAYAにて開催される「HiGH&LOW 10th ANNIVERSARY YEAR」スペシャルコラボレーションカフェで、巨大パネルとして展示される。
■History of HiGH＆LOW
2015年
ドラマ『HiGH&LOW THE STORY OF S.W.O.R.D.』シーズン1放送
2016年
ドラマ『HiGH&LOW』シーズン2放送
映画『HiGH&LOW THE MOVIE』ロードショー
ライブ『HiGH&LOW THE LIVE』開催
映画『HiGH&LOW THE RED RAIN』ロードショー
2017年
映画『HiGH&LOW THE MOVIE 2/END OF SKY』ロードショー
『HiGH&LOW THE MIGHTY WARRIORS』発売
映画『HiGH&LOW THE MOVIE 3/FINAL MISSION』ロードショー
2018年
『HiGH&LOW HISTORY OF KOHAKU』YouTube公開
映画『DTC -湯けむり純情篇- from HiGH&LOW』ロードショー
2019年
ドラマ『HiGH&LOW THE WORST EPISODE.O』放送
映画『HiGH&LOW THE WORST』ロードショー
2020年
ドラマ『6 from HiGH&LOW THE WORST』放送
2022年
宝塚歌劇宙組公演『HiGH&LOW -THE PREQUEL-』上演
映画『HiGH&LOW THE WORST X』ロードショー
2024年
舞台『HiGH&LOW THE 戦国』上演
■「HiGH＆LOW 10th ANNIVERSARY YEAR」スペシャルコラボレーションカフェ概要
SHIBUYA TSUTAYA 7階 コラボレーションカフェ（東京都渋谷区宇田川町21-6）
2026年1月2日（金）〜2026年1月28日（水）
前期：2026年1月2日（金）〜2026年1月9日（金）
後期：2026年1月10日（土）〜2026年1月18日（日）
延長：2026年1月19日（月）〜2026年1月28日（水）
コラボレーションカフェ・サテライト展開
2026年1月3日（土）〜2026年1月28日（水）
梅田 蔦屋書店 LE GARAGE／大阪府
