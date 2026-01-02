櫻坂46松田里奈、26歳の誕生日ショット公開 サプライズに涙をこぼす場面も…
櫻坂46のキャプテン・松田里奈（26）の1st写真集『まつりの時間』（来年1月20日発売／幻冬舎）より、新カットが公開された。
【写真】素肌あらわ…しなやかなボディラインを披露した松田里奈
ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影された今作は、松田のかわいらしい表情をたっぷり詰め込んだ。羊とたわむれたり、BBQを楽しんだり、ラテアートにチャレンジしたり、トラムに乗ったり、キャッチボールをしたり…。まるで現地で一緒に過ごしているかのような、親密感のある写真を数多く収録している。
また、ニュージーランドの雄大なビーチや、大自然の中の川などでの水着姿、大人っぽさとあどけなさの両方を感じるランジェリーカットも掲載。撮影中に26歳の誕生日を迎えた“まつり”こと松田のキュートな一面を改めて発見できる写真集となっている。
今回公開されたのは、26歳の誕生日に撮影されたカット。「Happy Birthday」のプレートをかじる、ほほ笑ましい一枚となっている。ケーキとお手紙のサプライズに、思わず涙をこぼす場面もあった。
