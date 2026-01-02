１日に放送されたテレビ朝日系「芸能人格付けチェック ２０２６お正月スペシャル」では、昨年まで８１連勝のＧＡＣＫＴのパートナーに注目が集まったが、２６年のスタートを無事に切りたいというＧＡＣＫＴたっての願いから、パートナーなしでの挑戦となった。

ＧＡＣＫＴは居住地・マレーシアに番組プロデューサーを呼び寄せ「２６年は音楽活動を再開するので、誰にもじゃまされたくない。完全にパーフェクトで終わって幕開けをいいスタートで」と訴え。そのため「今回はぼく１人で。それでいいかの判断を仰ぎたい」と話した。

プロデューサーは、実は今年のパートナーとして、鬼龍院翔とＤＡＩＧＯに「オファーしちゃってる」と告白。ＧＡＣＫＴは昨年、パートナーのミスで消えてしまったことから「去年消えて何か月か引きずった」「ちょっと彼らに対して不信感」といい、鬼龍院とＤＡＩＧＯについては「じゃあ、来年で」と来年は２人と組むことを約束した。

結果、１人で挑戦したＧＡＣＫＴは全問正解で８７連勝と記録を伸ばしていた。

一方、今年の参加はならなかった鬼龍院はＸで「今年は平和に家で見ております。今年はＧＡＣＫＴさんお一人なのか…ＧＡＣＫＴさーーん！頑張ってーーーー！！！」とエール。ＤＡＩＧＯもＸで「今年は格付けＫＢになったので家で観ます！笑２年連組やらかしてしまったので！ＧＡＣＫＴさん頑張って下さい！！応援します！！」と投稿。「ＫＢ」について「クビか？コタツで爆睡か？」「ＫクＢビ…？」「緊急バラしかな？」などのコメントが寄せられていた。