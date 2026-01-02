SixTONES¡Ö£¶¿Í¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤â°ìÈÖÂç»ö¡×£¶¼þÇ¯¤Ë¤³¤á¤¿»×¤¤¤ÈÇ®°Õ¡¿¸åÊÔ
¿·½ÕÆÃÂç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¡¢SixTONES¤¬6¿Í¤½¤í¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£2026Ç¯¤Ï¡È6¡É¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¥¸¥§¥·¡¼¡Ê29¡ËµþËÜÂç²æ¡Ê31¡Ë¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ê30¡ËüâÃÏÍ¥¸ã¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡Ê28¡ËÅÄÃæ¼ù¡Ê30¡Ë¤Î6¿Í¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÆÃÊÌ¤Ê1Ç¯¤Ç¤¹¡£6¿Í¸Ä¡¹¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤¬±Ç¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡Ë¡ÚË¾·îÀéÁð¡¢²£»³·Å¡Û
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
´§ÈÖÁÈ¤äYouTube¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡¢¥Ü¥±¤¬Â¿È¯¤¹¤ë¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê¶õµ¤´¶¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ë¤«¤Ê²Î¾§ÎÏ¡¢¥®¥é¥®¥é¤·¤¿Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÌ¥ÎÏ¡£º£·î21Æü¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤Î³Ú¶Ê¤ò´Þ¤à¡¢½é¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖMILESixTONES¡¡¡ÝBest¡¡Tracks¡Ý¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÝÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Ï
µþËÜ¡¡¡Ê¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤Î¡Ë¡ÖAmazing¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤Ï6¿Í¶¦ÄÌ¤·¤ÆÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÄÃæ¡¡¡Ê¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤Î¡Ë¡ÖAmazing¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖJAPONICA¡¡STYLE¡×¡¢¡Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Î¡Ë¡ÖImitationRain¡×¤È¤«¡£
µþËÜ¡¡¡Ö¤³¤Ã¤«¤é¡×¤â¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
üâÃÏ¡¡À¤´ÖÅª¤Ë¤Ï¡ÖImitationRain¡×¤È¡Ö¤³¤Ã¤«¤é¡×¤¬É½¤Ë½Ð¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¥³¥¢¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤È¤«ËÍ¤¿¤Á¼«¿È¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿§¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¡¢Å¾µ¡¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ¡¡¤¹¤´¤¯ÆâÎØÅª¤Ê¤³¤È¤À¤±¤É¡ÖAmazing¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¡ÖJAPONICA¡¡STYLE¡×¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç»ö¡£¤½¤ÎÆâÎØ¤ÎÎØ¤¬¹¤¬¤Ã¤ÆÁ´°÷ÆâÎØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¨¤Ð¡¢ÆâÎØ¥Î¥ê¤âÆâÎØ¥Î¥ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤â¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹¤¬¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Ã¤«¤é¡×¤Ï¿¹ËÜ¤¬King¡õPrinceüâ¶¶³¤¿Í¤ÈW¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤À¤¬¡¢¾ðÇ®¤Ï¤¢¤ë¡×¤Î¼çÂê²Î¤Ç¡¢MV¤ÎYouTubeºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î1²¯²óºÆÀ¸¤òµÏ¿¡£¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤ËÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢¥Ð¥é¡¼¥É¤ä¥í¥Ã¥¯¡¢¥¸¥ã¥º¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³Ú¶Ê¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ýº£¸å¤Î³Ú¶Ê¤ÎÅ¸Ë¾¤Ï
ÅÄÃæ¡¡¡Ö¤³¤Ã¤«¤é¡×¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤ÈÊÂ¤Ö¤°¤é¤¤¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤¬²¿¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â²»³Ú»Ô¾ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ÏÁ´Á³Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½ä¤ê¹ç¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¥¸¥ã¥ó¥ë¥ì¥¹¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
µþËÜ¡¡¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²ÄÇ½À¤ò¶¹¤á¤Æ¤â¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¶Ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¸¥§¥·¡¼¡¡¡ÖGONG¡×¤â¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î±Ç²è¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¾¾Â¼¡¡ÆÃ¤Ë¡Ö¤³¤Ã¤«¤é¡×¤Ï¥É¥é¥Þ¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ä¡¢¿µÂÀÏº¤¬¡Ê±é¤¸¤¿¡Ë»³Î¤¡ÊÎ¼ÂÀ¡Ë¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤É¤ì¤À¤±Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤«¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤¤ËÆþ¤Ã¤¿·ë²Ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤êCM¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢½ä¤ê¹ç¤Ã¤¿À¤³¦´Ñ¤È¤ÎÍ»¹ç¤âÉ¬Í×¤ÊÈ¾ÌÌ¡¢SixTONES¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ÏÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é³Ú¶Ê¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
¿¹ËÜ¡¡Íò¤µ¤ó¡¢SMAP¤µ¤ó¤Ã¤ÆÁ´¹ñÌ±¤¬¸ý¤º¤µ¤á¤ë³Ú¶Ê¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡£²¿Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¯¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê³Ú¶Ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤Î¶ÊSixTONES¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¡Ö¤³¤Î¶Ê¤âSixTONES¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
üâÃÏ¡¡²¿½½Ç¯¸å¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶µ²Ê½ñ¤ËºÜ¤ë³Ú¶Ê¤¬Íß¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ý²þ¤á¤Æ»×¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ö¤³¤³¤¬ºÇ¶¯¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤ß¤Ï
ÅÄÃæ¡¡µÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤¿¤é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÉð´ï¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Þ¤ÀÌÏº÷ÃÊ³¬¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¡ÖÃçÎÉ¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¤Îºî¤êÊý¡¢´§ÈÖÁÈ¤Î²¹ÅÙ´¶¡¢Á´¤Æ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÃ´ÊÝ¤Ç¤¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãç¤¬ÎÉ¤¤¤«¤é¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ÝÃçÎÉ¤·¤Ç¤¹¤Í
¥¸¥§¥·¡¼¡¡ÃçÎÉ¤¹¤®¤ÆËÍ¤¿¤Á¤Ï±ß·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤ã¤Ù¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´Ö¤â6¿Í¤Ç¿©»ö¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤Ê¤¼¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÏÂ¿©ÎÁÍý¤Î¸å¤Ë2¸®ÌÜ¤Ç¾Æ¤Æù¤â¹Ô¤Ã¤Æ¡£¸á¸å8»þ¤«¤é¿¼Ìë1»þÈ¾¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¡Ê¾Ð¤¤¡Ë
¡Ý¥°¥ë¡¼¥×¤Ï·Á¤òÊÑ¤¨¤º¤ËÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÆñ¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢6¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ëÌ¤Íè¤Ï¼«Á³¤ÈÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¤«
ÅÄÃæ¡¡¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤À¤«¤éÂÎ¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦²ÄÇ½À¤âÀµÄ¾¥¼¥í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÂ¿Ê¬Í·¤ó¤Ç¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£6¿Í¤Ç¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¤È¡¢Â¿Ê¬°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
º£Ç¯¤Ï6¿Í¤¬°ìËç´ä¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Ë¤«¤«¤ëÆÃÊÌ¤Ê1Ç¯¡£7Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ÏÁ´¹ñ11ÅÔ»Ô¤Ç50¸ø±é¤ò¼Â»Ü¡£¸ÀÍÕ¤È¹ÔÆ°¤Ë¡¢¤½¤ÎÇ®°Õ¤¬±Ç¤ë¡£
¡Ý6¼þÇ¯¤Ï¤É¤ó¤Ê1Ç¯¤Ë
ÅÄÃæ¡¡Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÁ´¤Æ¤òÆþ¤ì¤¿¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ø¤Î»×¤¤¡¢´¶¼Õ¤À¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£6¼þÇ¯¤ò¸ý¼Â¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦Æ°¤¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Æ°¤Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤è¤ê¤âÂè°ìÍ¥Àè¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¡¢·ëÀ®10¼þÇ¯¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ø¤Î´¶¼Õ¡£º£¤Ï¤â¤¦±þ±ç¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â1Æü¤Ç¤â1½µ´Ö¤Ç¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¤Þ¤º¤ÏÊÖ¤·¤¿¤¤¤·¡¢1ÉÃ¤Ç¤âSixTONES¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê1Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËSixTONES¤ÎÎØ¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ø¤µ¤é¤Ë´Ô¸µ¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Ã¤«¤êµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£ÂÎÎÏÌÌ¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤¬¤«¤Ê¤êºï¤é¤ì¤ë1Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤ë1Ç¯¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤°¤é¤¤Ê¸»úÄÌ¤êÌ¿¤«¤±¤Æ¤ä¤ë¤°¤é¤¤¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç1Ç¯´ÖÉ¬»à¤ËÆ°¤²ó¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
µþËÜ¡¡¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¿ôÇ¯Á°¤«¤éÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Î¶á¤¯¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï6¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¤Î°Õ¸«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢50¸ø±é¤Ã¤Æ·Á¤Ç¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢SixTONES¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬·ë²ÌÅª¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ê¤ê¤Ë¹¶¤á¤ë»ÑÀª¤ÏËº¤ì¤º¡¢SixTONES¤Î¥¬¥Ä¥¬¥Ä´¶¤È¤¤¤¦¤«¡¢À¤´Ö¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÝµþËÜ¤µ¤ó¤Ï2026Ç¯¤ÏÉñÂæ¤Î»Å»ö¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È
µþËÜ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÉñÂæ¤Ï10Ç¯¤¯¤é¤¤ËèÇ¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤â´Þ¤á¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¤Æ¡¢2026Ç¯¤ÏÉñÂæ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ê¡£·Î¸Å´ü´Ö¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´Þ¤á¤ë¤È3¥«·î¤°¤é¤¤É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¤Î¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡£
ÅÄÃæ¡¡¥Ù¡¼¥¹¤ÏÁ´°÷¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È°Ê³°¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ïº£Ç¯¤ÏÁ´¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡£¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ç2Ç¯¸å¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç»Å»ö¤¬·è¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂçÂÎ2¡Á3Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡ÝË»¤·¤¤1Ç¯¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¿¹ËÜ¤µ¤ó¤ÏÂÎÎÏ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í
¿¹ËÜ¡¡ÂÎÎÏ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡ª6¿Í¤Ç¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ï50¸ø±é¤¢¤ë¤«¤éÂÎÎÏÅª¤Ë¤âÇ¯ÎðÅª¤Ë¤âÂ¿Ê¬¤¤Ä¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢ÂçÊÑ¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤âÀäÂÐ¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤Ç¤â¡Ö²¶¤é¤Ç¸ªÁÈ¤ó¤ÇÎå¤Þ¤·¹ç¤ª¤¦¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÏÃ¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¥à¥«¤Ä¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²¶¤é¤Ç¤½¤³¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤¼¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢²¶¤é¤âÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÏÃ¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÂÎÎÏ¤Å¤¯¤ê¤ò»Ï¤á¤Æ¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤ß¤ó¤ÊÂÎÎÏ¤ÏËüÁ´¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡Ý¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«
¥¸¥§¥·¡¼¡¡¤Ï¤¤¡£ºòÆü¤â¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Þ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È²ñ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Ï·ä´Ö»þ´Ö¤Ë6¿Í¤Ç¥¸¥à¤Ë¹Ô¤³¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦·×²è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÄÃæ¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ß¤¿¤¤¡Ê¾Ð¤¤¡Ë
¡Ý6¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¥¸¥à¤Ë¤¤¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤«¤â¡©
¥¸¥§¥·¡¼¡¡HAHAHAHA¡ª¡¡¤Ç¤â¤Í¡¢6¿Í¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤â°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢²¿¤«¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢6¿Í¤Ç¤¤¤ì¤Ð¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤â°Â¿´¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£