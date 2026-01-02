マニアックすぎるよ…「一瞬何だかわからなかった」「その発想はなかったよ！」100均グッズ

セリアの推し活・クラフトコーナーで、一見「これは何に使うの？」と首をかしげてしまうような超ミニサイズのアイテムを発見しました。その正体は、韓国発のトレンドとして爆発的な人気を呼んでいる「モールドール」専用の着せ替えグッズ。110円（税込）という安さながら、細部までこだわり抜かれた商品でした！

商品情報

商品名：モールドール用スタイ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦2.5×横4cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4535792440162

セリアの「モールドール用スタイ」で手作りドールを格上げ

最近SNSや雑貨店でよく目にする「モールドール」をご存知でしょうか。これは、1本の特殊なワイヤー（モール）をねじって形を作るハンドメイドのミニ人形で、その独特のふわふわした質感と愛らしさが、大人女子の間で「自分だけのオリジナルが作れる」と大流行しています。

そんなモールドールをさらに可愛くドレスアップさせてくれるのが、この「モールドール用スタイ」です。ブルーと白の爽やかなチェック柄に、中央のリボンがアクセントになったデザインは、見ているだけで癒やされる可愛らしさ。

ミニサイズながらガーゼのような柔らかな質感のポリエステル生地が採用されており、本物の赤ちゃん用品のような温かみを感じさせてくれます。

100円とは思えないクオリティ！裏面まで丁寧なこだわり仕様

驚くべきは、その作りの細かさです。これほど小さな商品にもかかわらず縫製が非常に美しく、縁にあしらわれたフリルが凝った印象を与えてくれます。

さらに感動したのが、裏面もしっかりと表面と同じ素材で作られている点。110円という低価格帯のミニチュアグッズは裏面が簡素になりがちですが、どこから見ても抜かりない仕上がりです。

固定リボンが長めで安心！フィギュアやぬいぐるみにも使える汎用性

本来はモールドール専用として作られていますが、固定用のリボンが長めに設計されているため、実は手持ちのフィギュアや小さめのぬいぐるみにも活用できます。

リボンを後ろで結ぶだけのシンプルな構造なので、モールドールの首元にはもちろん、サイズが合うフィギュアに着せれば、一瞬で「赤ちゃん風」のキュートな姿に大変身。

お気に入りの推しキャラを可愛くアレンジしたい時のアクセントとして重宝すること間違いなしです。110円で手に入る小さな「癒やし」の魔法で、お家のコレクションをさらに愛着の湧く存在に変えてみてはいかがでしょうか。

セリアの「モールドール用スタイ」は、トレンドをいち早く捉えた遊び心と、確かなクオリティを兼ね備えた名品でした。

モールドールを楽しんでいる方はもちろん、フィギュアの着せ替えに新しいアイデアを探している方にもぴったりのアイテム。店頭で見かけた際は、その細やかな作りをぜひ手に取って確かめてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。