前節ジェノアに3-1で勝利し、2025年のスケジュールを終えたローマ。複雑かもしれないが、ローマはセリエAで2025年の獲得勝ち点が最も多かったクラブなのだ。



昨季のローマは6位でシーズンを終えたが、これは前半戦の成績が悪かったからだ。開幕15試合で4勝4分7敗と大きく躓き、立て直しをベテラン指揮官クラウディオ・ラニエリに託すことに。



見事だったのがラニエリの修正で、年明けからのローマは1敗のみで昨季を終了。ラニエリは昨季限りで退任したが、今季より指揮するジャン・ピエロ・ガスペリーニの立ち上がりも悪くない。





今季ここまでのローマは11勝6分で勝ち点33を稼ぎ、首位インテルを3ポイント差で追っている。まだまだ逆転優勝を狙える位置だ。『Football Italia』がまとめているが、2025年のローマは合計勝ち点82を獲得。これは2位のインテル（77）、ナポリ（75）、ミラン（71）を抑えてのトップで、それだけにスクデットに届いていないのが残念だ。昨季も前半戦の崩壊がなければタイトルに挑戦できたはずで、後半戦のパフォーマンスは見事だった。今季こそスクデットを狙いたいが、今季の後半戦も昨季と同じく勢いに乗れるか。