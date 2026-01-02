2025年12月24日、元TOKIOの松岡昌宏が自身のYouTubeチャンネルを更新。小田原で昼飲みをする様子を公開した。

松岡が同チャンネルを開設したのは、2024年8月のこと。以降、さまざまな場所でお酒を飲みながらリラックスした雰囲気で話をする動画をアップしてきている。飾らない松岡の魅力が詰まっている動画ばかりで、2025年12月時点でチャンネル登録者数は31.5万人を突破している。

今回アップされた「小田原で酔い松岡！愛犬と通う昼飲み酒場”波々”」は、都内を飛び出して小田原駅前からスタート。この2年、松岡は小田原に頻繁に足を運んでいるそうだ。横浜育ちということもあり、もともと馴染みがある土地だと語る。スタッフに街を案内しながら、「結構歴史のものとかちょいちょいあるのよ」、「うちの犬はこの道が好き」、「俺らはこれ（湘南ナンバー）に憧れたのよ」など語っていく松岡。道中、通行人に「いい男だな」と声をかけられ、「負けますよ、兄貴！」と松岡が返すという、もはやおなじみになりつつあるやり取りもしていた。

到着したのは、昼呑みができる松岡行きつけの店「波々」。店内に入ると、まずは瓶ビールで乾杯。チャンネル登録者数が30万人を突破したことにお礼を言い、「気張ることなくマイペースにやっていきます」と語っていた。おつまみでメンマ、ザーサイ、マグロブツ、漬物を頼み、小田原に来ると8軒くらいの居酒屋をローテーションで周り、カラオケに行くというルーティーンを話していく。

クリスマスイブの動画更新ということもあり、話題はクリスマスのことに。松岡は「何もやらない」と話しつつも、「クリスマスは好きなの。だから家に電飾はつける。ちっちゃいツリーも必ず飾る」と松岡らしく、緩く、クリスマスを楽しんでいる様子を話していた。その後も、いつも店内で競馬を楽しんでいること、正月には函館に一度帰省する予定であることなどを話していく。

そんな中、話は2025年の振り返りへ。「一生忘れられない年になるだろうね」と言う松岡は、「2025年にあったこと、起きたことは10年前でも対応できなかったし、10年後はもっと対応できないかもしれない」、「38歳の自分に主観で見ることはできても、客観視はできなかったと思うんだよね。58歳だと『もう一発頑張ろう』という気にならなかった気がする」と語り、「この歳でよかった」とポジティブな反応をしていた。

その後も大変だったことや人生観などを語っていると、「俺はこのチャンネルでそういうの忘れて楽しく飲もうとするのに、そっちに持ってこうとするよね」と笑いつつ、「普通に俺らしく生きてくから」と松岡らしい言葉で話を締めていた。

そんな同動画には「松にぃが愛されるのが分かる。人間臭くて人情味があって。大好きです」、「変に気負ったところがないところが、松岡昌宏さんはかっこいいし、気持ちいい」、「来年も松岡さんにとって充実した、素敵な1年になりますように...」などのコメントが寄せられていた。

（文＝高橋梓）