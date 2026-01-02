100均姉妹店で買ってびっくり…！こんなに機能入れちゃいます！？しかも凄いコラボ商品だった

ダイソー姉妹店で購入したこちらの文具。書類整理からメモを取るところまで、これ1つでこなせるクリップボードです。ペンホルダーやオープンポケット、名刺スリット、5つのクリアーポケット、チャックポケットまで付いた多機能さに驚き！やけにしっかりした作りだと思ったら、あの有名文具メーカーとのコラボ商品でした！

商品情報

商品名：多機能クリップボード（A4、BK）

価格：￥770（税込）

サイズ（約）：W25.1cm×D1.8cm×H33.3cm

販売ショップ：スタンダードプロダクツ

JANコード：4550480901060

書類整理からメモまでこれ1つでOK！スタプロで見つけた便利なアイテム

今回ご紹介するのは、ダイソーの姉妹店「スタンダードプロダクツ」で見つけた『多機能クリップボード（A4、BK）』という商品。

その名の通り、多機能さがポイントの便利なクリップボードです。

価格は770円（税込）と、少々お高めではありますが、しっかりとした作りで長く愛用できそうだなと思い、試しに購入してみました！

これ1つで書類整理からメモを取るところまでこなせる、とても便利なアイテムです。

ペンホルダーが付いているので、荷物を最小限に抑えたいときも、ペンケースなしで持ち運べます。

名刺スリットやオープンポケットも付いているので、カードやメモ、領収書などを保管しやすいです。

パッと見ても作りが良く、ファイルのフチはパイピングで補強されています。

クリップボード付きなので、表紙は硬くしっかりとした質感。メモを取る際もスムーズです！

それもそのはず…こちらの商品は、なんとあの有名な文具・事務用品メーカー「キングジム」とスタンダードプロダクツのコラボ商品なんです！

キングジムもスタンダードプロダクツも、使いやすさと機能性、品質の高さにこだわっているからこそ、使い手目線の工夫がたっぷり詰まっているのだなと感心しました。

ポケットがたくさん付いていて書類の整理整頓に便利！

クリアーポケットが5枚付いており、大切な書類の保管に便利です。

筆者は家具の組み立て説明書や、家電の取扱説明書などを入れるのに使用しています。

さらに、チャックポケットが付いているのも嬉しいポイント！

保証書などの細々とした書類、絶対に保管しておかなければならない書類などを安心して保管できて便利です。

今回はスタンダードプロダクツの『多機能クリップボード（A4、BK）』をご紹介しました。

見た目もシンプルですっきりしているので、自宅だけでなく、オフィスでも使いやすいです。スタンダードプロダクツで見つけたら、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。