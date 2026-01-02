サイズ感が絶妙♡お出かけにも持っていける100均便利グッズ

ダイソーをパトロールしていると、使い切りやすいミニサイズの消臭スプレーを発見。日常使いにはもちろん、トイレや旅行などにも持って行きやすそうだと思い、早速購入してみました。いざ使ってみるとビックリ！まるで香水のようなイイ香りで思わずうっとり。ルームフレグランスとしても優秀なので、ぜひチェックして♡

商品情報

商品名：消臭スプレー（ウッディフォレスト）

価格：￥110（税込）

内容量：30ml

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480939988

このサイズ感が絶妙！ダイソーで見つけた消臭スプレーが優秀なんです

ダイソーをパトロールしていると、ふと目に留まったこちらのスプレー。爽やかなグリーンのボトルと、植物が描かれたお洒落なラベルに惹かれて即レジに持っていきました。

商品名は『消臭スプレー（ウッディフォレスト）』。空中に向かってシュッと吹きかけて使うアイテムで、お値段は￥110（税込）でした。スプレーの内容量は約30ml。コンパクトなのでカバンにもポイッと入れやすいのが◎こういったスプレー系のアイテムは、100均で見かけても意外とサイズが大きかったりしますよね。「家でしか使えないな〜」と持ち運びを諦めることがほとんどだったので、この大きさには感激しました！

成分は水、香料、界面活性剤、消臭剤、防腐剤。キャップを外すとすぐにスプレーできる仕様です。早速使っていきましょう♪

1度使うと手放せない！ダイソーの『消臭スプレー（ウッディフォレスト）』

琥珀色のとろりとした樹脂を思わせるような、やさしくて甘い香りがゆっくりと広がります。清々しく爽やかですが、その奥からほんのりスパイスのニュアンスが感じられ、まろやかで温かみのある木の香りに包まれました。単調な香りかと思いきや、まるで香水のような奥行きにびっくり。ルームフレグランスとして優秀ですが、香りの持続時間は短めなのでリフレッシュしたい時におすすめです。

今回はダイソーの『消臭スプレー（ウッディフォレスト）』をご紹介しました。

使い切りやすいミニサイズでバリエーションが多いのも魅力。消臭効果もあるので、旅行やトイレなどでも使えそうです。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。