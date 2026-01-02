100均にもついに誕生〜！SNSでよく見るアレが低コストで♡オリジナルグッズが作れるキット
商品情報
商品名：ヘアピンキット（チェリー）
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480565507
SNSでよく見るハンドメイドキットがついにダイソーに誕生♡
SNSでよく見かけるヘアピンのホイップデコが楽しめるキットが、ついにダイソーから誕生しました！
今回は、ハンドメイドグッズ売り場で見つけた『ヘアピンキット（チェリー）』をご紹介します。
ダイソーでも販売されている別売りのホイップクリームのりを使うことで、可愛いヘアクリップが作れます。
前髪クリップとチェリー形のパーツ、パールビーズがセットになっています。
たった110円（税込）なので、あれこれパーツを揃える必要がなく、低コストでオリジナルグッズが作れるのがいいなと思います。
ホイップクリームのりは好きな色を選べるので、オリジナリティもしっかり出せますよ！
前髪クリップはフラットな形状です。
跡がつきにくいタイプなので、メイクや洗顔時に便利！
しっかりと実用性も兼ね備えています。
簡単に可愛いグッズが完成♡ただしホイップのりは扱いに注意！
ホイップクリームのりが緩いので、密着力や形のキープ力がいまひとつです。
乾かす前の作品を移動させるときにはご注意を。
案の定、筆者はこの後ひっくり返してしまいました…！
気を取り直して、チェリー形のパーツをつけていきます。
こちらのパーツはザラメでコーティングされたような質感で、かなり本格的です！
残りのパーツも取り付けていきます。
パッケージを見ながら同じように配置していくのも良し、お好みで配置するも良し…アレンジがしやすくて楽しいです！
不器用な筆者も悩まず、簡単に可愛いグッズが作れる『ヘアピンキット（チェリー）』。ちょっとしたプレゼントにもおすすめです。
ダイソーで見つけたら、ぜひ手に取ってみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。