100均にもついに誕生〜！SNSでよく見るアレが低コストで♡オリジナルグッズが作れるキット

SNSでよく見かけるヘアピンのホイップデコが楽しめるキットが、ついにダイソーから誕生！ホイップクリームのりを用意するだけで、オリジナルの前髪クリップが簡単に作れちゃいます♡あれこれ買い揃える必要がなく、低コストで作れるのが魅力。パーツのクオリティも高く、チープ感がないのでプレゼントにもおすすめです。

商品情報

商品名：ヘアピンキット（チェリー）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480565507

SNSでよく見るハンドメイドキットがついにダイソーに誕生♡

今回は、ハンドメイドグッズ売り場で見つけた『ヘアピンキット（チェリー）』をご紹介します。

ダイソーでも販売されている別売りのホイップクリームのりを使うことで、可愛いヘアクリップが作れます。

前髪クリップとチェリー形のパーツ、パールビーズがセットになっています。

たった110円（税込）なので、あれこれパーツを揃える必要がなく、低コストでオリジナルグッズが作れるのがいいなと思います。

ホイップクリームのりは好きな色を選べるので、オリジナリティもしっかり出せますよ！

前髪クリップはフラットな形状です。

跡がつきにくいタイプなので、メイクや洗顔時に便利！

しっかりと実用性も兼ね備えています。

簡単に可愛いグッズが完成♡ただしホイップのりは扱いに注意！

ホイップクリームのりが緩いので、密着力や形のキープ力がいまひとつです。

乾かす前の作品を移動させるときにはご注意を。

案の定、筆者はこの後ひっくり返してしまいました…！

気を取り直して、チェリー形のパーツをつけていきます。

こちらのパーツはザラメでコーティングされたような質感で、かなり本格的です！

残りのパーツも取り付けていきます。

パッケージを見ながら同じように配置していくのも良し、お好みで配置するも良し…アレンジがしやすくて楽しいです！

不器用な筆者も悩まず、簡単に可愛いグッズが作れる『ヘアピンキット（チェリー）』。ちょっとしたプレゼントにもおすすめです。

ダイソーで見つけたら、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。