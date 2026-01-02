巨人ファンの希望――24年ドラ1の石塚裕惺に開幕スタメンの可能性　起用ポジションの最適解は

巨人・石塚に開幕スタメンの可能性はあるか(C)産経新聞社

巨人ファンの熱い期待が、19歳に注がれています。2024年ドラフト1位の石塚裕惺です。

花咲徳栄高校から入団1年目の25年シーズンは1軍で9試合に出場し、打率.111に終わりましたが、イースタン・リーグでは55試合に出場し、打率.327、3本塁打、25打点の成績をマーク。巨人ではレジェンド・坂本勇人以来の「打てるショート」に進化する可能性を秘めているのです。

【動画】また逆方向へ…石塚裕惺の豪州ウィンターリーグ第3号をチェック

11月にはオーストラリアに飛び、現地のウィンターリーグに参加。異国での武者修業に臨み、打率3割超えの結果を残すなど、心身ともに成長著しいプロスペクトです。このままでいけば、26年シーズンの開幕スタメンに名を連ねる可能性も、決してゼロではありません。

その場合、どの守備位置に就くのか。

球界関係者は「3つの選択肢があります」と話してくれました。

＜1＞三塁手

「巨人のショートには25年シーズン、遊撃のベストナインとゴールデン・グラブ賞に輝いた泉口友汰が君臨し、いくら石塚が有望株といえども、遊撃を守ることは考えにくい。そこで三塁手です。肩は強く、三塁は十分こなせる。新外国人のダルベックや坂本、荒巻などとの争いになりますが、ダルベックが一塁に回れば、『三塁・石塚』の可能性はあるでしょう」