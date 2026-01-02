サーブ博物館

サーブを知っている人は、日本にどれほどいるのだろうか。スウェーデンの歴史ある自動車メーカーで、日本にも輸入されていた時期があるが、残念ながら2011年に経営破綻してしまった。それ以来、生産活動は停止したままだ。復活に向けた取り組みが続けられているものの、いまだに生産再開の目途は立っていない。

しかし、サーブを愛する人々はこの『サーブ博物館』を通して、同社の歴史を未来に伝えようとしている。サーブ初の量産車である92、狂気じみた設計のラリーカー、空力に優れた美しいクーペなど、目を見張るコレクションが来場者を待っている。



サーブ博物館

【サーブ博物館（Saab Car Museum） マニア必見の展示車両 20選 知られざる宝物たち】

掲載日：2025年4月19日

ヨハン・プフ博物館

ここからはさらにマニアックな博物館の紹介になるが、ディープであるがゆえに、好奇心をそそられる興味深い施設ばかりだ。シュタイア・プフは、知る人ぞ知るオーストリアの自動車メーカーで、その歴史は1864年までさかのぼることができる。

シュタイア・プフが自動車産業に参入したのは1918年のこと。現在では、カナダのマグナ社と合併し、他社の車両を受注生産する受託製造の世界的リーダーとなっている。マグナ・シュタイアという名には聞き覚えのある人も多いだろう。表舞台に立つ機会は多くないが、自動車業界を支える「縁の下の力持ち」とも表現できる。



ヨハン・プフ博物館

そんな同社がこれまで関与してきた多種多様なクルマが、この『ヨハン・プフ博物館』には収められている。記事内の写真からもわかるように、他の自動車博物館とは一風変わった雰囲気が漂う。展示車両の下に砂利が敷いてあるのは、漏れたオイルを受け止めるためだ。

メルセデス・ベンツGクラスのような有名なモデルから、見たことも聞いたこともないマイナーなプロトタイプまで、同社の歴史は奥深く、知れば知るほど引き込まれていく奇妙な魅力に満ちている。

【超ディープな自動車博物館 シュタイア・プフ 深い歴史を学べる展示車両 19選】

掲載日：2025年9月13日

ピーターセン自動車博物館

米国には著名な自動車博物館が数多く存在する。カリフォルニア州ロサンゼルスの『ピーターセン自動車博物館』は、建物の外観からして印象的だ。出版業界の大物ロバート・E・ピーターセン氏によって1994年に創設され、歴史的名車からワンオフのコンセプトカーまで膨大なコレクションを展示している。

この記事の原文を執筆したジャック・ハリソン記者は、「これほど素晴らしいコレクションを誇る自動車博物館は世界でも数少なく、またそのコレクションをこれほど見事に展示しているところはさらに少ない」と絶賛している。ロサンゼルスへ立ち寄る際は、ぜひ訪れてみたい。



ピーターセン自動車博物館

【「楽園」へようこそ ピーターセン自動車博物館 超貴重なコレクションはクルマ好き必見】

掲載日：2025年1月25日

マン島自動車博物館

バイクにお詳しい方であれば、マン島の名には聞き馴染みがあるだろう。世界最古の公道バイクレース、マン島TTレースの舞台である。地理的には、英国イングランドとアイルランドの間に位置し、日本の淡路島とほぼ同じ面積の島だ。

このマン島に、非常に興味深い自動車博物館がある。デニス・カニンガム氏とダレン・カニンガム氏の父子が約30年にわたって収集してきた、数百台のクルマとバイクを展示しているのだ。記事内でも紹介されている通り、他所では見られないような極めて珍しい車両がずらりと並ぶ。



マン島自動車博物館

有名なシトロエンDSもあるが、標準的な仕様ではなく、1365台しか生産されなかった「デカポタブル」と呼ばれる超希少なコンバーチブル仕様だ。どこで手に入れてきたのか、80年前のモーターショーで展示されていたサンビーム・タルボット90のカットモデルもある。カニンガム父子の熱心なコレクター精神は、尊敬に値する。

【個性的すぎる超レアなクルマたち マン島自動車博物館の展示車両 40選（前編）】

掲載日：2025年5月5日

シトロミュージアム

熱心な自動車コレクターは世界中にいる。その1人、アンリ・フラデ氏はシトロエンの戦後モデルの収集に力を入れるあまり、120台以上のコレクションを築け上げてしまった。何よりも素晴らしいのは、このコレクションを倉庫にしまい込んで自分だけで楽しむのではなく、博物館を開いて誰でも見学できるようにしたことだ。

フランス南部の小さな町カステラーヌにある『シトロミュージアム』には、1934年に発売され、第二次世界大戦後の1957年まで生産されていたトラクシオン・アバンをはじめ、シトロエンのヒストリックカーが所狭しと並べられている。カルト的な人気を誇る2CVも、実にさまざまなバリエーションが展示されている。



シトロミュージアム

ちなみに、フランスには本家シトロエンの公式博物館『シトロエン・コンセルヴァトワール』もある。愛好家なら、両方とも訪れたいところだ。

【シトロエンを120台所有する男 マニア必見のコレクション（前編） 巨大な個人博物館】

掲載日：2025年7月26日

個人で自動車博物館を開いた人の物語

ジャンルを問わず、「いつか自分の博物館を開きたい」という夢を抱いている人は多いのではないだろうか。筆者もそういうタイプの人間で、自分が集めたささやかなコレクションを他の人にも楽しんでもらえたらどれほど嬉しいだろう、と夢見ている。もちろん、個人で博物館を開設するのは簡単なことではない。

この記事は、故郷の英国の町で自動車博物館を開いたパット・ホーキンス氏について紹介するものだ。ホーキンス氏は自身の起こした事業を運営する傍ら、クラシックカーの収集を始めた。病気を乗り越え、地元の食料品店を改装し、多額の費用をかけて自動車博物館を開設した。



カウンティー・クラシックス・モーター・ミュージアム

この『カウンティー・クラシックス・モーター・ミュージアム』には、1950年代から1990年代のクルマとバイクが100台以上展示されている。価値の高い希少車だけでなく、ありふれた大衆車やスポーツカーも広く扱っており、来場者はそれぞれの青春時代を懐かしんでいるという。クルマ好きはもちろん、故郷の町にも良い経済効果をもたらしているようだ。

【自分の自動車博物館を開くには？ クルマ好きが故郷でコレクションを大公開 揺るぎない決意と愛情】

掲載日：2025年3月2日