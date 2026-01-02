°ìÅÙ¤ÏË¬¤ì¤¿¤¤¼«Æ°¼ÖÇîÊª´Û¡¡12Áª¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë¡¡ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÄêÈÖ¤«¤é³¤³°¤Î¿·Àß¤Þ¤Ç
À¤³¦³ÆÃÏ¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à
¼«Æ°¼ÖÇîÊª´Û¤Ï¤ª¹¥¤¤À¤í¤¦¤«¡£¼ÂÊª¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ä¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢¥Ñ¥Í¥ë¡¢±ÇÁü¡¢¤½¤·¤Æ»þ¤Ë¤ÏÎ©ÂÎ²»¶Á¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ÎÎò»Ë¤äµ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤À¡£ÉáÃÊ¤Ï·è¤·¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¶Ë¤á¤Æµ®½Å¤Ê¼ÖÎ¾¤â¡¢ÇîÊª´Û¤Ê¤é´Ö¶á¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë³×¿·Åª¤Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¡Ú½éÂå¥Û¥ó¥À¡¦¥·¥Ó¥Ã¥¯¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¡Û¡¡Á´16Ëç
Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤¬Í½»»¤òÅê¤¸¡¢¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¸«³Ø»ÜÀß¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹¥¤¡×¤¬¹â¤¸¤Æ¸Ä¿Í¤ÎÎÏ¤ÇÇîÊª´Û¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¡£
AUTOCAR¤Ë¤è¤ëÇîÊª´Û¾Ò²ðµ»ö¤ò12ËÜ¤Þ¤È¤á¤¿¡£¾Ü¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ï³Æµ»ö¤ò¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
AUTOCAR¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼«Æ°¼ÖÇîÊª´Û¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¡£ËÜÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤éÆÃ¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤µ»ö¤ò12ËÜÈ´¿è¤·¤¿¡£¹ñÆâ¤Î»ÜÀß¤â¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤´¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤ì¤¿Êý¤Ï¤¼¤ÒÅßµÙ¤ß¤ä½ÕµÙ¤ß¤òÍøÍÑ¤·¤ÆË¬Ìä¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¤Ê¤ª¡¢³Æ»ÜÀß¤Î³«´Û»þ´Ö¤äÅ¸¼¨ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ë¬¤ì¤ëºÝ¤Ë¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¥È¥è¥¿ÇîÊª´Û
¡Ø¥È¥è¥¿ÇîÊª´Û¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾¤ò´§¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¥È¥è¥¿¼Ö¤Ë¸Â¤é¤º¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤á¤é¤ì¤¿¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¾¼Ö¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥È¥è¥¿¤ÎËÜµòÃÏ¤Ë¤Û¤É¶á¤¤¡¢°¦ÃÎ¸©Ä¹µ×¼ê»Ô¤Ë¤¢¤ë¹ñÆâ¶þ»Ø¤Î¼«Æ°¼ÖÇîÊª´Û¤À¡£
¥È¥è¥¿½é¤ÎÎÌ»º¼Ö¤Ç¤¢¤ëAA·¿¡¢ÅÁÀâ¤Î2000GT¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹LFA¤Ê¤É¡¢ÃøÌ¾¤Ê¼ÖÎ¾¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£°ìÊý¤Ç¡¢Åìµþ¼«Æ°¼ÖÀ½Â¤¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤¬ÀïÁ°¤ËÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÞÇÈ¹æ¤ä¡¢1¤ÄÌÜ¤¬²Ä°¦¤¤1957Ç¯¤Î»°ÎØ¼Ö¥Õ¥¸¥¥ã¥Ó¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÄ¶¡×´õ¾¯¤Ê¼ÖÎ¾¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¡¦¥¿¥¤¥×35B¡¢¥¤¥¹¥Ñ¥Î¡¦¥¹¥¤¥¶32CV H6b¡¢¥Á¥·¥¿¥ê¥¢202¤Ê¤É¡¢À¤³¦Åª¤Ë²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸¥«¡¼¤¬¤µ¤é¤Ã¤ÈÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤â¥È¥è¥¿ÇîÊª´Û¤ÎÀ¨¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡Ú¥È¥è¥¿ÇîÊª´Û¤Î»êÊõ¡¡34Áª¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë¡¡óÕÌÀ´ü¤ò¶î¤±¤¿Ì¾¼Ö¡Û
¥Û¥ó¥À¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥Û¡¼¥ë
¥Û¥ó¥À¤Î¼«Æ°¼ÖÇîÊª´Û¡Ø¥Û¥ó¥À¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥Û¡¼¥ë¡Ù¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥ê¥¾¡¼¥È¤â¤Æ¤®¡Êµì¡§¥Ä¥¤¥ó¥ê¥ó¥¯¤â¤Æ¤®¡Ë¤ËÎÙÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ëËÜÅÄ½¡°ìÏº»á¤ÎÀïÁ°¤Î¥ì¡¼¥¹³èÆ°¤«¤é¡¢ÆóÎØ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÀßÎ©¡¢³×¿·Åª¤Ê¾èÍÑ¼Ö¤ÎÈ¯Çä¡¢F1¤Ç¤Îµ±¤«¤·¤¤³èÌö¤Þ¤Ç¡¢¥Û¥ó¥À¤ÎÎò»Ë¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ä¥¯¥ë¥Þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Û¥ó¥À¤¬1981Ç¯¤Ë³«È¯¤·¤¿À¤³¦½é¤Î¥«¡¼¥Ê¥Ó¡Ø¥¨¥ì¥¯¥È¥í¡¦¥¸¥ã¥¤¥í¥±¡¼¥¿¡¼¡Ù¤âÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸«³Ø¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ë²Ì´º¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥Û¥ó¥À¤ÎÇ®¤¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¥Û¥ó¥À¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥Û¡¼¥ë
¡ÚËÜÅÄ½¡°ìÏº¤ÎÌ´¤È¾ðÇ®¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÇîÊª´Û¡¡¥Û¥ó¥À¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥Û¡¼¥ëUKÊÔ½¸ÉôË¬Ìäµ¡Û
¥Þ¥Ä¥À¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à
¹Åç¸©¤Î¥Þ¥Ä¥ÀËÜ¼ÒÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ë¸«³Ø»ÜÀß¡Ø¥Þ¥Ä¥À¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯½Õ¤ËÉôÊ¬²þ½¤¤ò½ª¤¨¤Æ°ìÈÌ¸ø³«¤òºÆ³«¤·¤¿¡£1994Ç¯¤Î³«´Û°ÊÍè¡¢Ç¯´Ö5Ëü¿Í°Ê¾å¤¬Íè¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¤Î»ÜÀß¤Ç¡¢2008Ç¯¤Ë¤ÏÎß·×100Ëü¿Í¤òÃ£À®¤·¡¢2025Ç¯Æâ¤Ë200Ëü¿Í¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊËÜ¹Æ¼¹É®»þÅÀ¤Ç¤ÏÌ¤³ÎÇ§¡Ë¡£
º£²ó¤Î²þ½¤¤Ç¤Ï¡¢¤è¤êÎ×¾ì´¶¤Î¤¢¤ëÂÎ¸³¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡Ö²»¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Å¸¼¨¤Ê¤É¤ò¿·Àß¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢1991Ç¯¤Î¥ë¡¦¥Þ¥ó24»þ´Ö¤ÇÆüËÜ¼Ö½é¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Þ¥Ä¥À787B¤Ï¡¢¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ÍÌ¾¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥Þ¥Ä¥À¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï¼Â¼Ö¤È¤È¤â¤ËÎ©ÂÎ²»¶Á¤Ç¤½¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú¤è¤êÎ×¾ì´¶¤¢¤ëÅ¸¼¨¤Ë¡Û¥Þ¥Ä¥À¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤òÉôÊ¬²þ½¤¤·¡¢4·î1Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡ª¡Û
¥ë¥Î¡¼¤Î¼«Æ°¼ÖÇîÊª´Û¡Ê2027Ç¯³«ÀßÍ½Äê¡Ë
¤³¤³¤«¤é¤Ï³¤³°¤ÎÇîÊª´Û¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£¥ë¥Î¡¼¤Ï2027Ç¯¤Ë¡¢ËÜ¹ñ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Õ¥é¥ó¹©¾ì¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¿·¤·¤¤ÇîÊª´Û¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£Å¸¼¨¼ÖÎ¾¤Î°ìÉô¤¬Àè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Â¿ÍÍÀ¤ËÉÙ¤ó¤À¥ë¥Î¡¼¤ÎÎò»Ë¤ò»×¤¦Â¸Ê¬³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¥ë¥Î¡¼¤Ï1899Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¾èÍÑ¼Ö¡¢¾¦ÍÑ¼Ö¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¹Ò¶õµ¡ÍÑ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤ÉÂ¿³ÑÅª¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡£ÆóÅÙ¤ÎÀ¤³¦ÂçÀï¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Æ±¼Ò¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿Ì¾¼Ö¤Ï¿ôÃÎ¤ì¤º¡£4CV¤ä¥È¥¥¥¤¥ó¥´¤Ê¤É¡¢¼êº¢¤Ê¾®·¿¼Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢F1ÍÑ¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¶¸µ¤Åª¡×¤Ê¥Þ¥·¥ó¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£
2027Ç¯¤Î³«Àß¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤³¤Îµ»ö¤Ç¡¢¥ë¥Î¡¼¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÎò»Ë¤òÍ½½¬¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡ÚÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¥ë¥Î¡¼¤ÎÌ¾¼Ö¡¦ÄÁ¼Ö¡¡22Áª¡¡ÇîÊª´Û¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¡Û
¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¼«Æ°¼ÖÇîÊª´Û
¥É¥¤¥Ä¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¤Î¸«³Ø»ÜÀß¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¸ÄÀÅª¤À¡£¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê¥â¥Ç¥ë¤â¿ôÂ¿¤¯Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¥ï¥ó¥ª¥Õ¼Ö¡¢Ì¤È¯É½¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡¢¤«¤Ä¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Ê¤É¡¢¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤ÊÅ¸¼¨¼ÖÎ¾¤âÌÜÇò²¡¤·¤À¡£
³«È¯Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥×3¥«¥Ö¥ê¥ª¥ì¡¢½éÂå¥´¥ë¥Õ¤Î¸¶·¿¤Ç¤¢¤ëEA276¡¢Ç®µ¤µé¤È¤Ê¤Ã¤Æ¶õ¤òÈô¤ó¤À¥Ð¥ë¡¼¥ó¡¦¥Ó¡¼¥È¥ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤À¡£À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤â¡¢»î¹Ôºø¸í¤Î·«¤êÊÖ¤·¤ÈÌµ¼Ùµ¤¤ÊÍ·¤Ó¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¡¢²þ¤á¤Æµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤ë»ÜÀß¤À¡£
¡Ú¤Á¤ç¤Ã¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê¡ÖÄÁ¼Ö¡×¤Ð¤«¤ê¡ª¡¡VW¤ÎÇîÊª´Û¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡¡ÈëÌ©¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¡18Áª¡Û
¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ü¥ë¥Ü
¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂè2¤ÎÅÔ»Ô¥è¡¼¥Æ¥Ü¥ê¤Ë¤Ï¡¢Æ±¹ñ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥Ü¥ë¥Ü¤ÎÇîÊª´Û¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ü¥ë¥Ü¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£Å¸¼¨¼ÖÎ¾¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ü¥ë¥Ü½é¤ÎÎÌ»º¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ëOV4¡¢Èþ¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤ò»ý¤Ä1960Ç¯Âå¤ÎP1800 S¡¢ÆüËÜ¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¿¤¤Ì¾¼Ö850¤Ê¤É¡¢¤É¤ì¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ÖÎ¾¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÇîÊª´Û¤Î·úÊª¼«ÂÎ¤â°ì¸«¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÈÅ·Á³ÌÚ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥«¥ó¥¸¥Ê¥Ó¥¢É÷¤ÎÁÔÎï¤Ê·úÃÛ¤Ç¡¢¼«Á³¸÷¤ò³è¤«¤·¤¿³«ÊüÅª¤Ê¥Õ¥í¥¢¤Ë¥Ü¥ë¥Ü¤Î¥Ò¥¹¥È¥ê¥Ã¥¯¥«¡¼¤¬ÃúÇ«¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¿·¤¿¤Ê´Ñ¸÷Ì¾½ê¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡Ú¥¯¥ë¥Þ¹¥¤É¬¸«¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ü¥ë¥Ü¡×¡¡ËÌ²¤¿ï°ì¤Î¼«Æ°¼ÖÇîÊª´Û¡Û
ËÜÆÃ½¸¤Î¡ÖÁ°ÊÔ¡×¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡£Â³¤¤Ï¡Ö¸åÊÔ¡×¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£