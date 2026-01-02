「めっちゃ達筆」狩野英孝、美し過ぎる直筆御朱印公開に「カッコ良い御朱印書」「欲しい〜〜」の声！
お笑いタレントの狩野英孝さんは2025年12月31日、自身のX（旧Twitter）を更新。直筆の御朱印の写真を公開しました。
【写真】狩野英孝の美し過ぎる直筆御朱印
また、「ちなみに、30枚に1枚くらいの確率でハート入れました。当たった方はちょっぴりラッキーって事で」とあるように、2枚目には「ありがとう」の「が」の一部分をハートマークにしたメッセージが書かれています。
コメントでは、「めっちゃ達筆」「カッコ良い御朱印書」「えいこーちゃんの御朱印めっちゃ欲しい〜〜」「今は日付以外印刷の御朱印も珍しくないのにすごい」「ハート当たった人、今年もう勝ち確ですね」「新年狩野英孝に会いに行きたいねぇ」「参拝者がすごい人数で、狩野英孝パワーめちゃくちゃ感じた！」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
【写真】狩野英孝の美し過ぎる直筆御朱印
「ハート当たった人、今年もう勝ち確ですね」狩野さんは「今年も御朱印書かせて頂きました」「400枚ほど書いて、あとは神社で直接と思ってたんですが、体調壊してしまいまして‥今は寝込んでます」などとつづり、2枚の写真を投稿。実家の宮城県・櫻田山神社の第39代宮司である狩野さんが書いた2026年の御朱印です。とても達筆な美しい字ですね。
コメントでは、「めっちゃ達筆」「カッコ良い御朱印書」「えいこーちゃんの御朱印めっちゃ欲しい〜〜」「今は日付以外印刷の御朱印も珍しくないのにすごい」「ハート当たった人、今年もう勝ち確ですね」「新年狩野英孝に会いに行きたいねぇ」「参拝者がすごい人数で、狩野英孝パワーめちゃくちゃ感じた！」などの声が寄せられました。
2025年も直筆御朱印を公開2025年1月7日にも直筆の御朱印の写真を公開した狩野さん。「御朱印。 ハート気づきました??」とつづっており、ファンからは「分からない……」「ほんとだー可愛い」「細かいところまでほんとにすごい、、」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)