Q. ¤ªÇ¯¶Ì¤ò¡Ö¤¢¤²¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ã¤ÆËÜÅö¡© ¼Â¤ÏNG¥Þ¥Ê¡¼¤Ë¤¢¤¿¤ë°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¤È¤Ï
¿·Ç¯Áá¡¹¡¢Âç¿Í¤Î¾ï¼±¤ò»î¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¥Þ¥Ê¡¼¡×¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¤ªÇ¯¶Ì¤òÅÏ¤¹¤Î¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤È¤µ¤ì¤ë¿ÍÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÏÂÊ¸²½¸¦µæ²È¤Î»°±º¹¯»Ò¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿Þ²ò¡Û»æÊ¾¤ÎÀµ¤·¤¤¡Ö»°¤ÄÀÞ¤ê¡×ÊýË¡¤È¡¢¥Ý¥ÁÂÞ¤Ø¤ÎÆþ¤ìÊý
¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¤òÅÏ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Áê¼ê¤¬¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡© ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤â¤Î¤À¤«¤éµ¤¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ã¯¤ËÅÏ¤¹¤È¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡á¡á¡á
¼«Ê¬¤è¤ê¤âÌÜ¾å¤Ë¤¢¤¿¤ë¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¡×¤òÅÏ¤¹¤Î¤Ï¼ºÎé¤Ë¤¢¤¿¤ë¤¿¤á¡¢Èò¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¡×¤¬Å¬ÀÚ¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤ÂåÉ½Åª¤ÊÎã¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦¾å»Ê¤Î»Ò¤É¤â¡§¾å»Ê¤ÏÌÜ¾å¤Ë¤¢¤¿¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ø¤Î¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¡×¤Ï¼ºÎé
¡¦¼«Ê¬¤Î¿Æ¡§»Ò¤«¤é¿Æ¤ØÅÏ¤¹¤³¤È¤â¡¢ÌÜ¾å¤ËÂ£¤ë¹Ô°Ù¤È¤Ê¤ë¤¿¤áÉÔÅ¬ÀÚ
¤â¤·¤â¤ª¶â¤äÂ£¤êÊª¤òÅÏ¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢É½½ñ¤¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤ÉÎ×µ¡±þÊÑ¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¸æÇ¯²ì¡×¤È¤·¤ÆÅÏ¤·¤Þ¤¹¡£¾å»Ê¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤ªÇ¯¶Ì¤òÅÏ¤¹É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â²¿¤«º¹¤·¾å¤²¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡Ö´á¶ñÎÁ¡×¡ÖÊ¸¶ñÎÁ¡×¤Ê¤É¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢¿Þ½ñ¥«¡¼¥É¤ä´á¶ñ¤Ê¤É¤ÎÉÊÊª¤òÅÏ¤¹¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¾å¤ÎÊý¤È¤ÎÇ¯»Ï¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¥Þ¥Ê¡¼¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯¿·Ç¯¤Î°§»¢¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
(Ê¸:»°±º ¹¯»Ò¡ÊÊë¤é¤·¤ÎºÐ»þµ¥¬¥¤¥É¡Ë)
