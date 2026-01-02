¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤êÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×³¤ÊÕ¤Çà³«Êü¥·¥ç¥Ã¥ÈáÅìËÌÊüÁ÷¡¦º´Æ£¼ë¥¢¥Ê¤Ë¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡ÖÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¼«Á³¤ä³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡Ä¡×
¡¡ÅìËÌÊüÁ÷¤Îº´Æ£¼ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¸ø³«¤·¤¿à³«Êü¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤¤»ëÀþ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤Î¥â¥¢¥¤Áü ¼«Á³¤ä³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ³«ÊüÅª¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£µÜºê¸©ÆüÆî»Ô¤Î¥â¥¢¥¤Áü¤ÇÍÌ¾¤Ê´Ñ¸÷Ì¾½ê¡Ö¥µ¥ó¥á¥Ã¥»ÆüÆî¡×¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡³¤ÊÕ¤Ç¤Î³«ÊüÅª¤Ê¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¥â¥¢¥¤Áü»×¤Ã¤¿¤è¤êÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í!¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿!¡×¡ÖÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡¼¡×¡Ö¥µ¥ó¥á¥Ã¥»¤Î¥â¥¢¥¤Áü¤ÈÍºÂç¤ÊÂÀÊ¿ÍÎ¡¢¤É¤Á¤é¤âºÇ¹â¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡º´Æ£¥¢¥Ê¤Ï2014Ç¯¤«¤é21Ç¯3·î¤Þ¤ÇAKB48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£21Ç¯¤ËÅìËÌÊüÁ÷¤ØÆþ¼Ò¤·¤¿¡£Ã´ÅöÈÖÁÈ¤Ï¡Ö¥¦¥©¥Ã¥Á¥ó¡ª¤ß¤ä¤®¡×¡Ö¤Ò¤ë¤Þ¤Ç¥¦¥©¥Ã¥Á¥ó¡ª¡×¡Ö¥µ¥ó¥É¤Î¤Ü¤ó¤ä¤ê¡Á¤ÌTV¡×¤Ê¤É¡£