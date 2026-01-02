「ツートンは至高の極み」「最高にかっこいい」コンセプトは“鍛造”。山雅の新ユニに脚光「結構好きかも」
2026年は石粼信弘新監督のもとで新たなスタートを切るJ３の松本山雅FCが、Jリーグ百年構想リーグで着用する新ユニホームを１月１日に発表した。
新キットのコンセプトは「鍛造」。クラブの公式サイトがその狙いを説明する。
「鍛造（たんぞう）とは、鉄などの金属を叩いて鍛え、圧力を加えることで強度を高め、目的の形状に成形する技術を表す言葉です。
今、チームが味わってきた苦しい時代の変革期。鉄のように「練習・競争・試合」という圧力によって鍛えられ、個が磨かれることにより結束は締まり、やがてひとつの構造へと変わっていく――」
ボディには、チームカラーである「グリーン」と、鉄を象徴する「ブラック」を採用。３ストライプスデザイン、adidasロゴ、チームエンブレムには、磨きがかかった状態を表すシルバーを要所で配値している。
「黒い鉄は、鍛えられることで強さを増し、磨かれることで「シルバー」へと姿を変える。2026年Jリーグ百年構想リーグでチームが鍛え抜かれ、その強さをさらに磨き上げ、確かな土台を築くシーズンとする想いを込めたデザインに仕上がりました」
クラブの公式Xでも公開されると、「いいじゃん！」「simple is BEST!!! 最高にかっこいい」「シンプルだけど黒が入るとカッコよくなるね」「鍛造って石さんのやり方をよく表してる」「このデザイン結構好きかも」「緑＋黒＋銀の組み合わせと大胆なツートンは斬新！」「やはりツートンは至高の極み」といった声があがった。
なお、エンブレムは3Dデザイン立体の新バージョンとして、シルバーの特別仕様になっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】松本山雅FCの新ユニは？ チームカラーの「グリーン」と鉄を象徴する「ブラック」、そしてシルバーを要所で配値
