テレビ朝日は２日、年間平均視聴率（２０２４年１２月３０日〜２０２５年１２月２８日）で個人全体で２年連続３冠、世帯で３年連続の３冠を達成したことを発表した。

「報道ステーション」をはじめとするテレビ朝日独自のプライム帯ニュースベルトや朝昼帯の報道情報番組がレギュラー番組で２０２５年の視聴率をけん引した。

連続ドラマは水谷豊×寺脇康文の「相棒」（１月・１０月クール平均５・８％、２０２５年民放連続ドラマ５位）や、ファイナルシーズンを迎えた１０月クールの天海祐希主演「緊急取調室」（平均５・０％、２０２５年同６位）、４月クール井ノ原快彦主演「特捜９」（平均４．５％・２０２５年同１０位）が高視聴率を獲得。さらに、水曜２１時枠として１０年ぶりの新作となった７月クールの大森南朋×相葉雅紀×松下奈緒のトリプル主演「大追跡〜警視庁ＳＳＢＣ強行犯係〜」（平均４・７％、２０２５年同７位）も好結果となった。

バラエティーのレギュラー番組は週末を中心に好調をキープ。金曜「ザワつく！金曜日」は年間平均６・９％で２０２５年の全局レギュラーバラエティーでトップ、年間の全局レギュラーバラエティートップは３年連続の快挙となった。また、「マツコ＆有吉かりそめ天国」も同時間帯トップと健闘するなどした。