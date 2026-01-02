2025年年間視聴率 日本テレビがゴールデン個人全体で1位 総合編成センター部長がコメント発表
日本テレビは2日、2025年年間視聴率（2024年12月30日〜25年12月28日）でゴールデン1位を獲得したと発表した。
ゴールデン帯（午後7時〜10時）の個人全体視聴率が5.2％だった。ビデオリサーチ調べ・関東地区。
■コンテンツ戦略局総合編成センター部長 大井秀一氏コメント
2025年も、多くの皆様に日本テレビをご覧いただき、誠にありがとうございました。
おかげさまで、最も多くの方がテレビをご覧になる「ゴールデン帯」において年間1位を獲得することができました。日本テレビの番組が、お一人でも、誰かと一緒にでも、幅広い層の皆様にお楽しみいただけたことを大変嬉しく、心より感謝申し上げます。
ことし2026年は、より一層みなさまの心を動かす番組をお届けできるよう、全力を尽くしてまいります。引き続きのご支援を賜りますよう、よろしくお願いいたします！
