¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÛÀÄ³ØÂç¤¬£³¶è¤Ç£¸°Ì¤ËÉâ¾å¡¡£±¶è¤Ï£±£¶°ÌÈ¯¿Ê¤â¡Ä¡¡¥Õ¥¡¥ó¤¬µÕÅ¾¤Ë´üÂÔ¡Ö¿®¤¸¤Þ¤¹¡×
¡¡Âè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤Ç¡¢ÀÄ³ØÂç¤¬¤¸¤ï¤¸¤ï¤È½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë£²ÅÙÌÜ¤Î£³Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÀÄ³ØÂç¤Ï¡¢£±¶è¤Î¾®²Ï¸¶ÍÛÎ°¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î£±£¶°ÌÈ¯¿Ê¡££²¶è¤ÎÈÓÅÄæÆÂç¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬£±£±°Ì¤Ë²¡¤·¾å¤²¤ë¤È¡¢£³¶è¤Î±§ÅÄÀî½ÖÌð¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬£³¿ÍÈ´¤¤Î²÷Áö¤Ç£¸°Ì¤ËÉâ¾å¤·¡¢£´¶è¤Ë¥¿¥¹¥¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¡¡¸¶¿¸´ÆÆÄ¤Ï¡Ö±ýÏ©Í¥¾¡¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ÉüÏ©¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤â¡Êº¹¤Ï¡Ë£³£°ÉÃ°ÊÆâ¡¢ºÇ°£±Ê¬°ÊÆâ¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡££±Ê¬¤òÄ¶¤¨¤ë¤È´í¸±¿å°è¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢£³¶è½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¼ó°Ì¤È£³Ê¬£±£¶ÉÃ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢º£Âç²ñ¤òÊü±Ç¤¹¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃæ·Ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡Ö£³Ê¬£³£°ÉÃÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â²¿¤È¤«¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÅöÆüÊÑ¹¹¤Ç¥¨¡¼¥¹¡¦¹õÅÄÄ«Æü¡Ê£´Ç¯¡Ë¤ò£µ¶è¤ËÅêÆþ¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À±ýÏ©À©ÇÆ¤ò¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¸¶´ÆÆÄ¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬È¿±þ¡£¡Ö¸¶´ÆÆÄ¤Ã¤Æ³ØÀ¸Ï¢¹ç¤Î»þ¤â¥¯¥½¶¯¤«¤Ã¤¿¤·Ì¾¾¤¹¤®¤ë¤ó¤À¤è¤Ê¡×¡Ö¸¶´ÆÆÄ¤¬£³Ê¬£³£°¤Þ¤Ç¤Ê¤éÄ«Æü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¿®¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ö¸¶´ÆÆÄ¤Ï£³Ê¬¤Ç¤â£Ï£Ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡