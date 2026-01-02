◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）

１９９６年以来３０年ぶり史上最多１５度目の総合優勝を目指す中大が、３区で再び首位に立った。首位の城西大と４３秒差の２位で受けた本間颯（３年）は軽快なペースでレースを進め、約１０キロで首位浮上。そのままトップでタスキをつなぎ、４区の岡田開成（２年）もトップで快走を続けている。

中大ＯＢの吉居大和（トヨタ自動車）は、前日のニューイヤー駅伝で１区７位。チームは優勝を狙ったが３位に終わり「（中大に）勢いをつけるためにも優勝したかったんですけど、負けてしまった。何とか中大の往路優勝、総合優勝を見せてもらえれば、僕たちも少しは気持ちが晴れます。頑張って欲しいです」と期待を込めて話していた。

箱根駅伝には弟の吉居駿恭（しゅんすけ、４年）も出場予定。往路には登録されず、復路の切り札としての起用が有力だ。２日間は現地観戦しない予定で「テレビで見ます。僕が行くと、あんまり中大よくないので、静かに見ています」と苦笑いで明かしていた。