◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)

2日、号砲を迎えた第102回箱根駅伝。3区では、中央大学の本間颯選手(3年)が2年連続区間賞で首位に立ちました。

前半9キロの緩やかな下り坂が続く3区は、トップで襷を受けた城西大・小林竜輝選手(2年)を追って、本間選手が10キロ過ぎに追いつく展開。次第に城西大との差を広げていきます。

昨季の自身の記録を上回るペースで、藤原正和監督の“ゲキ”を受けながら、首位で襷リレー。前回第101回大会で記録した歴代4位の1時間0分16秒を8秒上回る1時間00分08秒で走破し、2年連続の区間賞となりました。この記録は駒澤大・佐藤圭汰選手の歴代3位(1時間0分13秒)記録を更新となります。

レースは2位の城西大が先頭から58秒差でタスキリレー。3位の駒澤大・帰山侑大選手(4年)が序盤から攻めの走りで、1時間00分51秒をマーク。先頭と1分07秒差でタスキをつなぎました。

初の総合優勝を狙う國學院大は、野中恒亨選手が区間3位で、チームは5位から3位に浮上。青山学院大は宇田川瞬矢選手11位から8位まで押し上げるも、トップとの差は3区で終わりで3分16秒差となりました。