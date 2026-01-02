『アイラップ』で作る「カリカリ甘辛もち」に100万超えの反響 余った餅→逸品グルメ“公式”が伝授
電子レンジや湯せん調理にも使用できる“袋のラップ”として人気の『アイラップ』を用いた「カリカリ甘辛もち」のレシピがXに投稿され、表示回数298万件超え、1万2000「いいね！」が付く反響があった（24日午後7時時点）。これで、正月明けに余った餅をおいしく食べられるようになる。
【写真一覧】余った餅が大変身、食欲そそる「カリカリ甘辛もち」
投稿したのは、日常生活から防災にも役立つ『アイラップ』の公式Xアカウント（@i_wrap_official）。
カリカリで甘さと辛さも楽しめる、餅レシピについて「アイラップ餅が話題らしいので、私オススメのコレをご紹介…カリカリ甘辛もち。余った食材を活用したレシピだけど、最近はわざわざ揃えて作ってます…！」と投稿。作り方は以下の通り。
【材料】
餅6個、水、バター、すき焼きのタレ
【作り方】
1：餅と水（全体が濡れる程度）をアイラップへ入れる
2：電子レンジで1分加熱（600W）する
3：バターをひいたフライパンで「2」のもちの表面を揚げるように焼く
4：もちを上から押してカリカリにする
5：裏返して「2」と同様に焼く
6：すき焼きのタレを片面ずつかけて焼き目をつけて完成
レシピを見たユーザーは「カリカリ好きなんでやってみます!!!味も甘辛とか最高ですね！」「カリカリ甘辛もち…名前だけで飯テロすぎるｗ」「カリカリ甘辛もち、美味しそう…！ アイラップ餅って話題だけど、余った食材で作れるのは嬉しいですね」などの反応があった。
