東京V河村匠がレンタル中の鳥取に完全移籍「ピッチの中で自分が来た意味を証明していきます」
ガイナーレ鳥取は2日、東京ヴェルディから期限付き移籍しているDF河村匠(25)が完全移籍となることを発表した。
河村は今季、期限付き移籍した鳥取でJ3リーグ戦34試合に出場し、4得点をマーク。また、ルヴァンカップで1試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●DF河村匠
(かわむら・たくみ)
■生年月日
2000年9月13日(25歳)
■出身地
千葉県
■身長/体重
177cm/63kg
■経歴
三井千葉-尚志高-大阪体育大-いわき-東京V-秋田-東京V-鳥取-東京V
■出場歴
J2リーグ:28試合
J3リーグ:34試合4得点
リーグカップ:2試合
天皇杯:1試合
■コメント
▽鳥取側
「完全移籍で鳥取に加入することになりました。
昇格するために来ました。
口だけにならないようピッチの中で自分が来た意味を証明していきます。
改めてガイナーレ鳥取に関わる全ての皆様よろしくお願いします。」
▽東京V側
「短い間でしたがありがとうございました。
プロサッカー選手となって初めての移籍が東京ヴェルディで本当に良かったです。この短い間でも自分が選手として学ぶことは本当に多かったです。
ただ、試合に出てチームのために戦い、勝利に貢献するという役割を果たせなかったこと、本当に申し訳ないです。ヴェルディを離れても成長し続けている姿を見せられるように頑張ります。本当にありがとうございました。」
