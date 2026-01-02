満を持してJ1へ…J2・J3を席巻した今治の主将&10番FWヴィニシウスが名古屋に完全移籍!
名古屋グランパスは2日、FC今治の10番でキャプテンのFWマルクス・ヴィニシウス(26)が完全移籍で加入することを発表した。
M・ヴィニシウスは母国ブラジルの複数クラブでプレーし、2022年に当時J3の今治へ加入。2023年から10番を背負うと、2024年にJ3得点王となる19ゴールを挙げ、今治をJ2昇格に導いた。キャプテンに就任した2025年は、J2得点ランキング2位の17ゴールを記録。また、2024年にJ3最優秀選手賞、2023年と2024年にJ3ベストイレブン、2025年にJ2ベストイレブンに選ばれている。
名古屋加入に際して公式サイトを通じ、「この新たな挑戦にとても喜びと意欲を感じています」とコメント。今治の公式サイト上では「FC今治での4年間、本当にありがとうございました」と感謝を語った。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●FWマルクス・ヴィニシウス
(Marcus Vinicius)
■生年月日
1998年1月24日(26歳)
■出身地
ブラジル
■身長/体重
176cm/82kg
■経歴
フィゲイレンセFC(ブラジル)-ボルタ・レドンダ(ブラジル)-ブルスケFC(ブラジル)-カンボリウFC(ブラジル)-レトロFC(ブラジル)-今治
■出場歴(日本国内)
J2リーグ:36試合17得点
J3リーグ:100試合36得点
リーグカップ:3試合
天皇杯:4試合1得点
■コメント
▽名古屋側
「この新たな挑戦にとても喜びと意欲を感じています。豊かな歴史、実績、そして熱狂的なサポーターを持つクラブに移籍できたことを嬉しく思います。目標達成に貢献し、チームメイト全員の力になりたいです。」
▽今治側
「FC今治での4年間、本当にありがとうございました。
最初から最後まで支えてくれた素晴らしいクラブとファンの皆様。
最後の一滴の汗まで、懸命に努力し、献身的にプレーしてきました。
そして今日、皆様にお別れを申し上げます。
本当にありがとうございました。」
