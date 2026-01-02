森進一が自身のInstagramを更新し、ONE OK ROCKのTaka、MY FIRST STORYのHiro＆山本舞香夫妻との家族ショットを投稿した。

【写真】元日に父・森進一を囲む、ワンオクTaka、マイファスHiro＆山本舞香の幸せ家族ショット

■父・森進一をTaka、Hiro＆山本舞香が囲むお正月

森が「家族集合」とコメントして公開したのは、ソファの真ん中に森が座り、写真左側に長男・Taka、右側に義娘・山本舞香、ソファの後ろで森と山本の間に三男・Hiroが立っている4人ショットだ。

SNSには「幸せなお正月ですね」「改めてすごい家族！」「最高の家族写真」といった声を見ることができる。

■2025年は新年の挨拶に訪れたHiro＆山本舞香との家族ショット

正月に家族との写真をInstagramに投稿している森。

2025年は、「二人揃って新年の挨拶に来ました 二人の幸せを祈っておみくじを渡しました」というコメントと共に、Hiroと山本との3ショットを投稿。

■2024年はTakaとの2ショットを投稿

2024年の元日には「元旦に、無事を確認… 貴寛に～ 自作のカレーライスで歓迎!!」とコメントし、Takaとの2ショットを公開している。