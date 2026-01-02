2025年のメジャーリーグは、ナ・リーグ西地区の名門ドジャースが球団史上初の世界一連覇を達成して幕を閉じた。

球界屈指の強力打線は、ナ・リーグトップの年間244本塁打を記録。大谷翔平投手を筆頭に、一発を打てる強打者たちがズラリと顔を揃えている。一方で、年間88盗塁はナ・リーグ12位とやや控えめ。ベテランが多く、野手の平均年齢は球団史上6番目の「30.7歳」に到達した。ここでは、MLB公式よりドジャース主力選手の走力を取り上げてみる。

■野手の平均年齢「30.7歳」

MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』によると、選手がもっとも速く走る1秒間の速度を測定した指標「スプリントスピード」において、ドジャース最速を記録したのがキム・ヘソン内野手の「28.7フィート／秒」で、メジャー全体87位に相当する。

（サンプル数が少ない選手を除き）チーム2位がトミー・エドマン内野手の「28.4」、3位がアンディ・パヘス外野手とテオスカー・ヘルナンデス外野手の「28.1」で並んでいる。大谷翔平投手は「28.0」の5位で、59盗塁を達成した昨季の「28.1」から走力自体に変化は見られない。

かつては俊足で鳴らしたムーキー・ベッツ内野手は、なんとマックス・マンシー内野手よりも0.1フィート遅い「26.9」でチーム11位。2015年には「28.7」をマークしていたが、ベテランの域に差し掛かり顕著な衰えが出始めている。ワーストはベテランのフレディ・フリーマン内野手と、シーズン途中で退団したオースティン・バーンズ捕手の「25.6」。どちらも36歳を迎えるが、世代別ランキングでは上位11％の9位にランクインしている。