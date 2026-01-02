『紅白』舞台裏を“証言”へ…あす3日夜 『生放送！紅白歌合戦お正月スペシャル』司会は有吉弘行、鈴木奈穂子アナ【ゲスト一覧】
NHKは、あす3日夜に『第76回NHK紅白歌合戦』から、振り返りエピソードや名場面、メイキング映像を紹介する『生放送！紅白歌合戦お正月スペシャル』（総合、後7：20〜8：48）を生放送する。「新年もぜひ『紅白』をお楽しみください！」と呼びかける。
【動画】紅白司会を終えて…綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木菜穂子アナが語る
司会は有吉弘行、鈴木奈穂子アナウンサー。大みそかの感動も記憶に新しいタイミングで、出場歌手の熱いパフォーマンスを、生放送の舞台裏でしか見ることができない出場歌手の真剣な表情や、本番のステージにかける思いとともに伝える。
スタジオゲストには柏木由紀・新浜レオン・M!LK、そしてアルコ＆ピースが登場。現場にいたからこそ語ることができる証言を披露する。
【司会】有吉弘行、鈴木奈穂子アナウンサー
【ゲスト】柏木由紀、新浜レオン、M!LK、アルコ＆ピース
