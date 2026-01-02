腰まわりが軽くなる。１日１回【お腹のくびれが目覚める】簡単“体側のばし”エクササイズ
年齢とともに腰まわりのラインがぼやけ、くびれが見えにくくなるのは「脂肪」だけが原因ではありません。体側が固まり、腹斜筋が使われにくい状態が続くことで、くびれの印象があいまいに見えてしまう人も多いもの。そこで取り入れたいのが、ピラティスの簡単エクササイズ【マーメイド】。呼吸に合わせて体側と体幹を目覚めさせ、腰まわりの軽さとくびれの感覚を育めます。
マーメイド
（１）右脚を曲げて体の前に置き、左脚を曲げて体の後ろ側に置く
▲この体勢がつらい方は左脚も前に置く形でOKです
（２）ゆっくりと左腕を天井方向に持ち上げる
▲右手はマットに添えたままにします
（３）そのままゆっくりと上半身を右真横に倒していき、倒しきったら３〜５呼吸（約30秒間）キープする
▲お尻をマットにしっかりつけて、背骨を引っ張って肋骨を締めるイメージで、体側が気持ちよく伸びるのを感じましょう
反対側も同様に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「腰を反らさないこと」、「上半身を前傾させないこと」の２つがポイント。また、股関節が硬い方はお尻の位置が動きやすくなるので、お尻の位置がずれたり、お尻が浮いたりしないように注意しましょう。呼吸に合わせて続けていくだけで、腰まわりの重さや姿勢の癖に変化を感じやすくなるので、ぜひ体リセット習慣のひとつにしてみてください。＜ピラティス監修：Minami（トレーナー歴４年）＞
