ケンカの“あと”に本性が出る。２人の関係を大切にしてくれる男性の特徴
どんなに相性が良くても、意見の食い違いやすれ違いは起こるもの。大切なのは、ケンカをしないことではなく、その“後”をどう扱うかです。感情的になった瞬間より、落ち着いたあとの態度には、その人が関係をどう考えているかがはっきり表れます。そこで今回は、ケンカ後の振る舞いから見える「２人の関係を大切にしてくれる男性」の特徴を整理します。
感情が落ち着いたあとに向き合おうとする
関係を大切にする男性は、感情が高ぶったまま放置しません。少し時間を置いたあと、「さっきは言い過ぎた」「ちゃんと話したい」と向き合おうとします。すぐに結論を出せなくても、逃げずに会話を続けようとする姿勢が見えるかどうかがポイントです。
自分の非を認めることができる
誠実な男性は、すべてを正当化しようとしません。たとえ自分に非はないと考えていたとしても、「さっきの言い方はよくなかった」「配慮が足りなかった」と振り返ります。そんな自分の言動を見直す姿勢があるのも２人の関係を大切にしてくれる証です。
関係を“勝ち負け”で終わらせない
ケンカのあとに重要なのは、どちらが正しいかではなく、どうすれば同じすれ違いを繰り返さないかを考えられるかどうか。２人の関係を大切にする男性は、勝ち負けで終わらせず、「次はどうしようか」と前向きな話に持っていこうとします。
ケンカの後。感情が落ち着いたあとにどう動くか、自分の非を認められるか、関係を守ろうとする姿勢があるか。その態度が見える男性となら、きっと良好な関係性を育んでいけるでしょう。 ※本記事の画像は生成AIで作成しています
