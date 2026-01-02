【蠍座】週間タロット占い《来週：2026年1月5日〜1月11日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年1月5日〜1月11日）の【蠍座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『安心できる時が少ないです』
｜総合運｜ ★☆☆☆☆
気を張る状況があり、ハラハラしていることが多いでしょう。周りの人達からの印象が下がるようなことはないですが、助けてくれる人も少ないようです。仕事や公の場では強者に関わります。自分より勢いがあったり自分より実績がある人で、合わせるだけになりそうです。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
恋愛以外のことが余裕のない時なので、せめて恋愛は波風を立てずに安定させていたいと思うようです。一途さを見せて難を避けるしかないでしょう。シングルの方は、根気強い性格の人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたの様々な失敗を大目に見てくれています。
｜時期｜
1月7日 存在を小さくしておく ／ 1月9日 波風が立つ
｜ラッキーアイテム｜
手紙
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞