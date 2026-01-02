ダイエット効果抜群！１日１セット【お腹も下半身も一気に引き締まる】簡単ポーズ
「お腹を引き締めたい」「下半身をすっきりさせたい」という願いを同時に叶えてくれるのが、ヨガの簡単ポーズ【ウッティタ・アシュヴァ・サンチャラナアーサナ】です。脚を大きく開き、腰をねじるだけのシンプルな動きで体幹を刺激。お腹まわりと下半身を一気に引き締めることができる“時短ダイエットポーズ”になります。
ウッティタ・アシュヴァ・サンチャラナアーサナ
（１）直立して右脚をまっすぐ後ろに大きく引く
（２）両腕を真上に上げる
（３）上半身を右側にねじって３〜５呼吸（約30秒間）キープする
反対側も同様に行います。なお、期待する効果をきちんと得るためには「上半身をねじる時、しっかりお腹からねじっていくこと」、「足をしっかりと床に踏み込んでバランスを取ること」の２つがポイント。体の軸が左右どちらかに偏ってしまったり、足がぐらついたり、お腹の力が抜けてしまったりすることがないように、きちんと腕を水平にしたままバランスを取ることを意識してくださいね。＜ヨガ監修：Minami（インストラクター歴４年）＞