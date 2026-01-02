◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）

１９９６年以来３０年ぶり史上最多１５度目の総合優勝を目指す中大が３区でトップに立ち、４区に突入した。

本間颯（はやて、３年）が１時間８秒（速報値）で３区で２年連続となる区間賞を獲得した。

１１キロ手前で城西大の小林竜輝（２年）を捉えると、１３キロ付近でリードを大きく広げ、４区を走る１０月の出雲駅伝１区区間賞の岡田開成（２年）につないだ。

駒大は帰山侑大（ゆうだい、４年）が区間２位の快走で３位浮上。４位に早大、５位に国学院大。１区で１６位と出遅れた青学大は８位まで順位を上げた。

【中大・本間のコメント】

―追いかける展開だった

出雲駅伝と全日本大学駅伝でチームのみんなや応援してくださる方々に対して、期待されているような走りできなかった。チームのみんなやスタッフの方々が自分を信じてくださり、自分自身も本間颯だったら大丈夫と信じながらここまでやってきたので、練習の成果が出て良かった。

―前回との違い

前回の箱根駅伝では１〜２区の先輩方がとてもいい状態で自分にタスキを渡してくれたので気持ち良く走れたけど、今回は自分がチームを優勝に導くことを意識して、前半から突っ込んで粘って、ラストで上げるという鉄則を意識して走った

（１）中大

（２）城西大

（３）駒大

（４）早大

（５）国学院大

（６）順大

（７）創価大

（８）青学大

（９）東農大

（１０）日大

（１１）山梨学院大

（１２）東京国際大

（１３）中央学院大

（ＯＰ）関東学生連合

（１４）神奈川大

（１５）東海大

（１６）日体大

（１７）東洋大

（１８）大東大

（１９）立大

（２０）帝京大