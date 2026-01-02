Ì¾¸Å²°¤¬MF¹âÎæÊþ¼ù¤Î²ÃÆþ¤òÈ¯É½¡¡´ü´Ö¤ÏÈ¾Ç¯´Ö¡Äºòµ¨¤Ï»¥ËÚ¤Ç10ÆÀÅÀ¡Ö¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡×
È¾Ç¯´Ö¤ÎÃ»´ü¥ì¥ó¥¿¥ë¤ÇÂ¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ´üÂÔ
¡¡Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ï1·î2Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤«¤éMF¹âÎæÊþ¼ù¤¬´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÀµ¼°È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¸½ºß28ºÐ¤Î¹âÎæ¤ÏËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢ÃÞÇÈÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¡£2019Ç¯¤Ë»¥ËÚ¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤ä¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÎKV¥³¥ë¥È¥ì¥¤¥¯¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¡¢2025Ç¯¤«¤é»¥ËÚ¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶¯Îõ¤Êº¸Â¤Î¥¥Ã¥¯¤òÉð´ï¤ËÃæÈ×¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢ºòµ¨¤ÎJ2¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï35»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ë10¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£ÆÀÅÀÎÏ¤Î¤¢¤ë¥»¥ó¥È¥é¥ëMF¤È¤·¤ÆÂ¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡J1¤Ç¤ÏÄÌ»»136»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·4ÆÀÅÀ¤Î¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¾¸Å²°¤ÎÃæÈ×¶¯²½¤ËÂç¤¤ÊÀïÎÏ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¹âÎæ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡ÖÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ë´Ø¤ï¤ë³§¤µ¤Þ¡¢ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿¹âÎæÊþ¼ù¤Ç¤¹¡£¥Ô¥Ã¥Á¤Î¾å¤Ç¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÆü¡¹Àº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë