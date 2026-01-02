中央日報がBugs！（バグス）とともに作ったK−POP投票サービス「Bugs！フェイバリット（Favorite）」で実施した12月第5週の投票結果が出た。

◇ELISIA（エリシア）、「2025フェイバリットアワーズ」決選投票1位

2025年フェイバリットで最高の活躍を見せたアーティストを選ぶ「2025フェイバリットアワーズ」決戦投票で、UNIS（ユニス）のELISIAが1位にランクインした。

12月2日の予選を皮切りに30日まで29日間実施された投票は、合計80人の候補が競い合い、最終決戦投票でELISIAはファン投票432万7857票で合計46．6％の支持を受けて1位に選ばれた。

2位はファン投票268万6177票で合計28．9％の支持を受けたUNISが占めた。

アワーズ1位のELISIAには特別な祝電パッケージが贈られる。17日から30日まで三成洞（サムソンドン）デジタルサイネージ宣陵（ソンヌン）・蚕室（チャムシル）・清潭（チョンダム）・大峙（テチ）の4方面でELISIAの単独動画祝電を確認することができる。19日から30日まで全国8万台規模のタウンボードを通じてエレベーター広告を送出する予定だ。また、2月4日にはELISIAの単独新聞全面広告を中央日報の紙面で確認することができる。最後に、12月31日から二日間、Bugs！アプリのメインバナーでELISIAの1位祝賀バナーを確認することができる。

◇12月第5週「COMEBACK＆TREND」投票1位の主人公はForestella（フォレステラ）

最近最もホットなアーティストを選ぶ「COMEBACK＆TREND」投票1位は、12月15日に4枚目の正規アルバム『THE LEGACY』の先公開シングル『Still Here』を発売したForestellaが占めた。ファン投票80％とストリーミングデータ20％で選ぶ該当の投票で、Forestellaはファン投票3万97票とストリーミング1．2％で合計51．8％の支持を受けて1位にランクインした。

2位は、12月31日ロッテコンサートホールで公演「SERIES．L：ホン・イサク」を開催したホン・イサクが占めた。ホン・イサクはファン投票1万4087票とストリーミング0．4％を記録して合計24．1％の支持を得た。

Forestellaの1位祝電はソウル三成洞パルナスメディアタワー宣陵方面で、ホン・イサクの2位祝電はパルナスメディアタワー蚕室方面で3日から9日まで確認することができる。

3位は、12月8日に初のEP『ALLDAY PROJECT』を発売したALLDAY PROJECT（オールデイプロジェクト）がファン投票638票とストリーミング12．8％で合計13．8％の支持を受けて選ばれた。

◇NMIXX（エヌミックス）、レジェンド収録曲1位

真のファンが推薦する収録曲ベスト！ストリーミングで激リピしたくなる最愛のレジェンド収録曲を選ぶ投票で、NMIXXの『Papillon』が1位に選ばれた。ファン投票100％で選ぶ該当の投票で、NMIXXの『Papillon』はファン投票1万1143票で合計46％の支持を受けて1位に選ばれた。

2位は、ファン投票5193票で合計21．5％の支持を受けたTOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）の『Our Summer』が選ばれた。

NMIXXの『Papillon』1位祝電はソウル三成洞のCOEXメディアタワー大峙方面で、TOMORROW X TOGETHERの『Our Summer』2位祝電はパルナスメディアタワー蚕室方面で10日から16日まで確認することができる。

3位はファン投票3205票で合計13．2％の支持を受けたRIIZE（ライズ）の『Ember to Solar』が占めた。