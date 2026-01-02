〈なぜ「ペヤングソースやきそば」の容器は“弁当箱型”なのか？ 開発チームは猛反対したが…業界初の四角型に挑戦した“こだわりの理由”〉から続く

カップ焼きそばといえば、多くの人の頭にまず思い浮かぶのは日清食品の「日清焼そばU.F.O.」だろう。

【画像】2013年に筆者がカップ焼きそば食べ比べを行った際の写真

実は1986年に「日清焼そばU.F.O.」が発売される以前、日清食品は先発商品の「ジョイカップ101 焼そば」でカップ焼きそば市場を戦っていたものの、初めて角型容器を採用した「ペヤングソースやきそば」のヒットを前に、シェアを奪われてしまっていた。

新商品の開発を求められた当時のマーケティング部部長・安藤宏基（日清食品の創業者・安藤百福の実子であり、現CEO）はどんな戦略を考えたのか。

ここでは、本業のITエンジニアのかたわら、ブログ「焼きそば名店探訪録」を運営し、これまで全国1500軒以上の焼きそばを食べ歩いてきた塩崎省吾さんによる『カップ焼きそばの謎』（ハヤカワ新書）より一部を抜粋。「日清焼そばU.F.O.」の開発秘話に迫る。（全3回の2回目／続きを読む）



筆者提供

◆◆◆

容器で差別化、丸い皿型カップを採用

安藤宏基はカップ焼きそばを開発するにあたり、まずは容器での差別化をコンセプトに据えた。

〈当時、私は味や香りや具材で製品の差別化を図ることは難しいだろうと考えた。焼きそばやうどんを、カップヌードルと同じような縦型の容器で食べることにも抵抗があった。そこで最初にマネージャーに指示したのは、容器のバリエーション開発だった。（『カップヌードルをぶっつぶせ！』67頁）〉

筆者が13もの銘柄を食べ比べたクロスレビューでも、〈ジョイカップ101 焼そば〉の味は高評価だったが、縦型の容器については《食べにくい》《まぜにくい》など厳しい意見が目立った。

〈ジョイカップ〉は〈エビスカップ焼そば〉と同じく、蓋に箸やフォークで穴を開けて湯切りする方式だった。ただ〈エビス〉と比べて〈ジョイカップ〉は容器の直径が小さいため、湯切り時には半分開いたお湯の注ぎ口から湯気が漏れて熱い。そんな指摘もあった。

当時の日清食品において、安藤百福の〈カップヌードル〉は絶対的な存在として半ば神聖視されていた。そのため〈カップライス〉だけでなく、カップ焼きそばやカップうどんも縦型容器を前提に開発された。一方、安藤宏基は消費者のニーズを優先すべきと考えた。そこで容器に対する意識改革から着手したわけだ。百福の実子だからこそ正面から異論を挟めたのかもしれない。

容器が最優先と聞かされたスタッフたちは驚いたようだ。『食足世平：日清食品社史』には《かなり思いきった発想だった》《目からウロコが落ちる思いだった》（234頁）などの感想が綴られている。

消費者に好まれる容器タイプについてマーケティング部で調査したところ、最終的にカップ焼きそばは丸く浅い皿型カップを採用することに決まった。

〈「焼きそばは皿で食べるもの。うどんはドンブリで食べるもの」 いろいろ調査した結果、そんな当たり前の結論になった。日本人の体に染み付いた習性を大切にして、誰もがおいしいと感じる容器の形を選ぼうということになった。（『カップヌードルをぶっつぶせ！』67頁）〉

〈ペヤング ソースやきそば〉の角型容器が縁日の屋台をイメージして作られたのと対照的に、〈日清焼そばU.F.O.〉は日常の食事で使われる丸い洋皿をイメージしたものだった。同じ焼きそばでも、発想が全く異なる点が面白い。

強烈な液体ソースとネーミング

安藤宏基がカップ焼きそばの開発で容器の次に重視したのはソースだった。

〈容器が決まると次に中身の検討に入った。焼きそばはソースで食べるものである。もっと正確に言うと「ソースの香り」で食べるものである。そこで焼きそばを鉄板で炒めたときの香ばしいロースト・フレーバーを再現することにした。（68頁）〉

安藤宏基がソース担当者に求めたのは、“1ヶ月に何回も食べたくなるガツーンとくるにおい”だ。そのソースが、《U.F.O.成功の鍵だった》と振り返っている。

〈私は「フタを開けたらソースの香りが家中に溢れるくらい強くしてくれ」と頼んだ。2人はオニオンとガーリックを焦がした「ロースト・ソース」を作ってきた。相当強いにおいだったが、「こんなんじゃだめだ、1か月に何回も食べたくなるガツーンとくるにおいにしてくれ」と注文をつけた。最後は、本当にこんな香りでいいのかというくらい、強烈な液体ソースが開発された。これがU.F.O.成功の鍵だったと思っている。（同前）〉

まるか食品が〈ペヤング ソースやきそば〉で重視したのは、“何度食べても飽きのこない味”だった。一方、〈日清焼そばU.F.O.〉は“1ヶ月に何回も食べたくなる”味を志向した。目指している地点は似ているようで全く違う。それが味付けの差として現れるのだろう。

“UFO”＝「未確認飛行物体」「空飛ぶ円盤」を意味する商品名については、命名の経緯を次のように語っている。

苦労したのはネーミングだった。

焼きそばのネーミングがどうしても決まらないので悩んでいた。社内で広告代理店の人やプロダクト・マネージャーと一緒に会議を開いていたときのことである。何気なく丸いプラスチックのフタをフリスビーのように投げてみた。すると、空中をすべるように飛んでいったのである。空飛ぶ円盤そっくりだった。そのときにU.F.O.という名前がひらめいた。

当時、日本はUFOブームで、テレビや新聞では連日、目撃情報が飛び交っていた。また、謎の飛行物体を連想させるフリスビーやゲイラカイト〔三角型の凧の一種〕が売れていた。その場で「焼きそばU.F.O.でいこう」と決まった。（68〜69頁）

また“U.F.O.”という名前には、商品のコンセプトも重ねられた。

スナックめん容器の形状多様化の流れのなかにあって、日清食品はあくまでも丸型容器で押し通すこととした。そうした確固としたコンセプトを訴求するために「円盤」は格好の素材だったのである。同時に「U＝うまい、F＝太い、O＝大きい」と的確に商品特性を表現することができる。（『食足世平：日清食品社史』236頁）

こうしてソースと商品名が決まった。

発売当初は湯戻し5分の太麺だった

麺とかやく、ふりかけはどうだったか。どれもカップ焼きそばには欠かせない要素だ。

めんの開発では、戻りのよさとコシの強さの両立がポイントとなった。〔中略〕原料粉を吟味するとともに切歯の形状を丸刃にした。めん線の表面積を小さくしてクチあたりをなめらかにするとともに、コシの強さを保つためである。（234頁）

〈日清焼そばU.F.O.〉は商品名の「F＝太い」という語呂合わせの通り、太い麺を使っているのが特長のひとつだ。現在でも他社に比べて太い。しかし発売当初はもっと太かった可能性がある。というのも湯戻し時間が3分ではなく5分だったのだ。

『ジャパンフードサイエンス』の1976年11月号では、〈日清焼そばU.F.O.〉の麺が次のように紹介されている。

従来のカップ焼そばは、カップに熱湯を注入後、3分間で湯切りするが、最近は日清食品のU.F.O.のような太目のめんで5分間を要するものも発売された。太いめんはつるりとしたなめらかな食感があり、2分間差のハンディを超えて味がまさる。（46頁）

『週刊現代』の同年7月22日号でも、新商品の魅力を《歯ごたえのある太い麺》と表現している。

中高生の関心の的であるU.F.O.（未確認飛行物体）を、食品のネーミングに持って来たのも奇抜だが、容器も円盤上の大判タイプ。中身も歯ごたえのある太い麵だ。120円で関東、近畿地区で発売中。（141頁）

一方、かやくとふりかけについて。『食足世平：日清食品社史』では《紅ショウガ、ゴマ、青ノリのほか、キャベツを採り入れることになった》（234頁）と記されている。

なめらかでコシの強い湯戻し5分の太麺。ガツーンとくる強烈な香りの液体ソース。キャベツのかやくに、紅生姜・ゴマ・青のりのふりかけ。それが発売当初の中身だった。

1976年5月〈日清焼そばU.F.O.〉発売

そして1976（昭和51）年5月21日、〈日清焼そばU.F.O.〉が発売された。マーケティング部が発足し、カップ焼きそばの開発を任されてから、わずか2ヶ月足らずのことである。

余談になるが食品業界では、焼きそばなどの汁なし麺は基本的に夏の商材とされている。ラーメンやうどんなど熱々の汁麺は夏場に売上を落とす。かたや汁なし麺は夏にシェアが伸びる傾向にある。そのためメーカーが特に期待するカップ焼きそばの新作は、シーズン前の春に発売されることが多い。

日清食品はテレビCMも大きな武器として使いこなしてきた。

〈日清焼そばU.F.O.〉発売初年度の1976年は、テレビCMに当時人気だった漫談家・松鶴家千を起用した。

業界誌『酒類食品統計月報』の同年5月号に掲載された広告にも彼が大きく写っている（次頁）。左下には《新製品のセールスポイント》がまとめてある。小売や問屋などの業界関係者向けの媒体で、麺や味付けよりも容器を最初にアピールしている点に注目したい。

●作りやすく、食べやすい洋皿タイプ。（直径18cm）

●歯ごたえのある太目の麵。

●ちょっと甘酸っぱい、スパイシーなソース。

そういえば皿型容器については、“角型容器よりも大きく見えるため商品ディスプレイで有利だ”という分析もある。『ジャパンフードサイエンス』同年11月号から引用しよう。

この容器は、直径18cm、高さ5cmの円形カップで、HIスチロール製の弁当型タイプ（16cm×12.5cm×5cm強）〔〈ペヤング ソースやきそば〉の容器サイズ〕よりはるかに大きくみえ、陳列上有利な面がある。（48頁）

業界誌『食品商業』の同年7月号では、この夏のカップ焼きそば市場について、《丸型容器か角型（弁当型）容器に分かれ、今シーズンはこの「角」「丸」の天下分け目の決戦の年といわれている》（69頁）と報じた。

カップ焼きそばが登場して2回目の夏。角型と皿型の容器対決が、業界の注目を集めていた。

〈「一平ちゃん」でも「U.F.O.」「ペヤング」でもなく…カップ焼きそば市場の知られざる“ナンバーワンヒット商品”とは？〉へ続く

（塩崎 省吾／Webオリジナル（外部転載））