【ー衝撃画像ー】「生きたまま切り刻まれた」スポーツバッグから「バラバラの状態」で出てきた19歳女性【クスリ漬けの理由は…】

世界中のコールドケースを取り上げた文庫『読んで震えろ！ 世界の未解決ミステリー』（鉄人社）から、その全貌を紹介する。（全2回の1回目／後編を読む）



バッグから見つかったバラバラ遺体

2011年10月13日、米オクラホマ州ベサニーの食料品店裏の敷地で、2つのスポーツバッグの中からバラバラに切断された遺体が発見された。警察が身元を確認したところ、数日前から行方不明になっている女性カリーナ・サウンダース（当時19歳）と判明。いったい、彼女の身に何が起きたのか。

同州マスタング出身のカリーナは高校時代、英単語の綴りの正確さを競うスペリング大会で3年連続優勝、地域の数学コンテストでも上位に名を連ねる優秀な女性だった。が、高校卒業後、一人暮らしを始めてから道を踏み外し違法薬物の依存症に。その後、家族の助けとリハビリセンター通いでドラッグ中毒からの脱却に成功したかに思われたが、2011年9月28日、突如彼女は行方不明になってしまう。

この日の昼間、カリーナは従姉妹とレストランでランチを共にした。食事が終わり従姉妹は店を出たものの、カリーナは知り合いの44歳の男性に会うと言い店に留まる。2人の正確な関係はわかっていないが、後の周囲の証言によれば、男性はカリーナを売春婦、もしくはアダルトビデオの女優として売り出そうとしていたマネージャー的な役割だったのではないかという。

同日夜、カリーナはSNSに「みんな、今夜は何をしてるの？」と投稿、これを最後に失踪する。

翌29日、従姉妹がカリーナの友人男性から「おまえをカリーナの隣に埋めてやる」という不気味なメールを受け取った。この時点でカリーナと連絡が取れなくなっていた従姉妹はカリーナの両親に事情を話し、両親が警察に事情を打ち明ける。

警察がメールの送り主に問いただしたところ、彼はメールは別の人に出そうとしていたものを誤って送信したと説明。いかにも怪しい言い訳に聞こえるが、その男性とカリーナを結びつける証拠は何もなかった。

10月10日、カリーナの母親が警察に娘の失踪届を提出。警察はまず、9月28日に彼女が会う予定だったという44歳男性のもとへ向かう。男性によれば、この日の夜、カリーナと一緒に時間を過ごした後、オクラホマシティのとあるアパートに彼女を送り、そこで別れたという。

警察は彼の身辺を徹底的に洗うも、カリーナの失踪につながるような情報は出てこず、やがてカリーナは変わり果てた姿で見つかることになる。

遺体から検出された「大量の薬物」

司法解剖の結果、遺体は死後3日〜4日が経過していることが判明。遺体には拘束されていた痕跡と、体内から大量の薬物が検出された。

（鉄人ノンフィクション編集部／Webオリジナル（外部転載））