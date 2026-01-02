「腕時計」ならぬ、指輪サイズの「指時計」が人気を博している。

G-SHOCKなどを手掛けるカシオ計算機（以下、カシオ）が2024年12月、通常モデルの「約10分の1」という極小サイズの時計「CRW-001」を発売するや否や大反響を呼んだ。国内外で品薄状態が続き、2025年10月に新色を発売、同11月にはG-SHOCKブランドの指時計も発売した。

スマホ全盛の時代に、腕時計よりもさらにニッチに見える指時計を、カシオはなぜ開発したのか。時計事業部商品企画部の小島一泰氏に話を聞いた。



カシオの小島一泰氏（写真＝同社提供、以下同）

指時計の歴史は、いまから四半世紀ほど前にさかのぼる。同社は1990年代後半、一大ブームとなったG-SHOCKの限定モデルを続々と発売。コレクターが増える中、社内のデザイナーの間では、こんな会話が交わされていた。

「ミニチュアのG-SHOCKを並べたら、コレクターの人が喜んでくれるのでは」「確かに、机の上に並べて眺めてみたい！」

しかし、当時はアイデアに技術が追い付いていなかった。具体的には、極小サイズで時計を動かすモジュール（時計の心臓部となる駆動機構と電子回路）が実現できず、いつしか構想も忘れられていった。

長い時間が経過する中で、転機はいきなり訪れた。2023年3月に、カシオの人気モデルを指輪サイズに縮小したカプセルトイ「CASIOウオッチリングコレクション」（5種、各400円）が登場したのだ。

カシオが主体となった商品ではなく、立場はあくまで「監修」。商品自体も時計として動くわけではなかったが、SNSで「かわいい」「全種類集めたい」と話題を呼んだ。カプセルトイの平均を大きく上回る売れ行きを記録したという。

「時計」でも「電卓」でもない、意外なカシオのルーツとは？

実はCASIOウオッチリングコレクションの登場に先行して、社内では別のプロジェクトが動いていた。超小型モジュールの開発だ。

同社には、新技術を発表する「新技術委員会」という組織があり、奇遇にも2023年に従来の約10分の1サイズという超小型モジュールのアイデアが提案された。人知れず、カプセルトイのヒットで極小サイズの時計の市場が確かめられ、さらにそれを実現する技術開発も進んでいたのだ。

小島氏によると、水面下で進んでいた技術開発に、カプセルトイの反響を受けて弾みがついた。徐々に開発者たちの間で「指輪サイズで動く時計を実現する」という機運が高まっていったという。

もう一つ、指時計の開発を後押しした要因がある。それは、2024年がカシオの時計進出から50周年の年だったこと。

歴史を振り返ると、実は同社を躍進させた最初のきっかけは、電卓でも腕時計でもない。現在の代表的な商品を手掛ける基盤となったのが、1946年に発売した「指輪パイプ」だ。タバコを差すと根元まで残さず吸えるという、いまでいう「アイデア商品」のようなもので、戦後の経済成長期に大ヒット。これが会社の資金基盤となり、後の電卓や時計開発へとつながった。

「50周年ということもあり、時計と創業時の指輪パイプを組み合わせた商品ができないかと考えていたんです」（小島氏）

従来の「10分の1サイズ」だからこそ、苦労したポイントとは？

こうしていくつもの偶然や思惑が重なって指輪サイズの時計開発が始まったものの、まだまだ課題はいくつかあった。例えば、指のサイズだ。当初から世界展開を前提にしていたため、どのサイズが最大値なのかを検討する必要があった。

そもそも社としてジュエリーを手掛けた経験がないため、指輪に関する知見がなかった……のだが、ジュエリーデザイナー経験者が社員にいたため、その知見を借りながらサイズ設定を行っていった。結果、22号（内径約20ミリ）をベースサイズとし、19号用と16号用に調整できるスペーサーと呼ばれる器具を同梱する仕様に落ち着いた。

その他、カプセルトイの反響を受けて市場が明らかになったことから、できるだけ早く商品を投入するよう上層部の指示があったという。開発期間を通常より大幅に短縮する必要がある中、部品製造には3Dプリンターを活用するなどで効率化を図れたものの、組み立てには苦労した。

というのも、CRW-001の基本的な製造ラインは通常の時計と同じだが、従来品の10分の1サイズであることから、組み立ては手作業が中心。特に直径約1ミリのサイドボタンは、中にパッキンを入れて防水構造にする必要があり、組み立て技術の教育には時間を要したという。

どんな層に売れたのか

2024年12月にフルメタルの筐体に超小型モジュールを搭載したリングウォッチとして発売したCRW-001は、価格が1万9800円。カシオの定番モデル「カシオコレクション」の機能をほぼ踏襲しており、6桁のデジタル表示で時刻、カレンダー、デュアルタイム、ストップウォッチなどに対応している。LEDバックライトを搭載し、左下のボタンでモードを切り替え、左上で設定を変更、右下でライトが点灯するなど、操作感は通常の時計と同じだ。

見た目にも機能にも工夫を重ね、50周年というメモリアルイヤーに投入した肝いりの商品への反響は、想定を超えるものだった。

当初、指輪型の時計が市場に受け入れられるのか社内でも確信がなく「本当に売れるのか」という声もあったという。そこで本格展開の可能性を探る意味も込め、数量限定で販売を予定していたところ、混乱を呼びかねないと抽選販売に切り替える事態に。

購買層も、これまでの腕時計とは異なる傾向が見られた。カシオの時計を長く愛用する40〜50代のユーザーがコレクションとして購入する一方で、若い世代がアクセサリー感覚で手に取り、購入者層は各年代にまんべんなく分布したという。小島氏によると、今まで時計にあまり興味がなかった人が「実物を見てみたい」「指につけてみたい」と店舗に足を運び購入するケースも目立ったようだ。

特に20代後半から30代の若年層に広がったことは、カシオにとって大きな意味を持つ。1990年代のG-SHOCK第1次ブームを経験した根強いファンは、いまや40〜50代へと移行している。こうしたユーザーの高齢化は長年の課題であり、若年層へのアプローチが求められる中、今回のプロジェクトがファン層拡大の一手となった。

なぜ「G-SHOCK」ではなかったのか

購入者からは、意外にもミニチュア性やコレクション性よりも「実用性」が評価されている。腕時計のように袖をまくる必要がなく、さりげなく時刻を確認できる点が人気なのだという。指輪のように開くパッケージも好評で、プレゼント需要も開拓できている。

相次ぐ完売を受けて、2025年7月にシルバーモデルを再販、10月にはゴールドモデルを新たに発売した。ゴールドモデルは肌馴染みの良さからアクセサリー感覚がより強まり、新規顧客の割合が7割に上るなど、市場開拓の点で大きな効果を発揮している。

しかし、ここで気になることがある。同社にとって初となる指輪サイズの時計を、なぜ看板ブランドであるG-SHOCKで作らなかったのか。背景には、G-SHOCKブランドが守り続ける、譲れない基準があったという。詳細については、続く記事で解説していく。

