〈カシオの前代未聞すぎる「指時計」とは何か？ 『腕時計』でも『電卓』でもない、ルーツになった“意外過ぎる商品”〉から続く

カシオ計算機（以下、カシオ）は2025年11月「G-SHOCK nano」として「DWN-5600」を発売した。1987年発売の名機「DW-5600」をベースに指輪サイズへと縮小、極小ながら20気圧防水も耐衝撃構造も備えたまごうことなきG-SHOCKだ。

【衝撃画像】え、こんなに小さいの…？ 「史上最小のG-SHOCK」をじっくり見る

カシオは2024年12月に、同じく指輪サイズのリングウォッチ「CRW-001」を発売すると、腕時計ならぬ「指時計」として大反響を呼んだ。これまで腕時計を購入しなかった層へのアプローチにも成功し、時計の新たな可能性を切り開いている。時計事業部商品企画部の小島一泰氏に、前代未聞である指輪サイズのG-SHOCKが登場した舞台裏を聞いた。



2023年3月に第1弾を発売した、カシオの人気モデルを指輪サイズに縮小したカプセルトイ「CASIOウオッチリングコレクション」。これが指時計を開発する1つのきっかけとなった（写真提供＝同社、以下同）

G-SHOCKは40年以上にわたり進化を続けてきた。全面発光、ソーラー化、電波受信機能など、技術の革新とともに成長してきたブランドといえる。2000年以降は外装も進化し、樹脂から金属、さらにカーボンなど、時代に合わせたルックスを取り入れている。

一方で、変えなかったこともある。それが1983年にデビューした「5000系」の四角いフォルムだ。この初代モデルの形状は「立体商標」に登録されており、G-SHOCKのブランドを象徴する存在となっている。小島氏は「このモデルを継承していきながら、素材や中身を進化させている」と説明する。

新しい層に響くモデルを生み出しながら、G-SHOCKの根幹となるものを守る。この両輪のブランディングを心がけてきた中で、近年は課題にも直面している。40年を超えるブランドとして、ファン層が40〜50代と高齢化を見せつつある。今後の展開を考える上では、若年層へのアプローチが求められていた。

小島氏は「若者向けのG-SHOCKも定期的に販売しているが、G-SHOCK nanoは誰が見ても、これまでと違う。だけどG-SHOCKであることに間違いない、というところを狙った」と語る。

10分の1サイズでも、機能はちゃんとG-SHOCK

G-SHOCK nanoは、通常のG-SHOCKと比べて約10分の1のサイズながら、耐衝撃構造と20気圧防水を備え、コンパクトでありながら高い実用性を確保した「カシオ史上最小」の耐衝撃ウオッチだ。

G-SHOCK初号機の角型フォルムを受け継ぐ「5600」のデザインを指輪サイズに落としこみ、時、分、秒の表示、カレンダー、LEDバックライト、ストップウオッチ、2つの異なる時刻を表示できるデュアルタイムなど基本的な機能を備える。カラーはブラック、レッド、イエローの3色を展開し、価格は1万4300円。電池寿命は約2年で、カシオの電池交換サービスに対応している。

G-SHOCKのコンセプトは「止まらない、狂わない、壊れない」。小島氏は「この3つを満たさない限り、G-SHOCKの名を冠することはできない」と説明する。

1983年の初号機デビュー以来、G-SHOCKはこの理念を貫いてきた。落としても壊れない耐衝撃構造、高い防水性、そして正確な時を刻み続ける信頼性。これらすべてを備えることが、G-SHOCKたる条件だった。当然ながら指輪サイズでこの基準を満たすことは容易ではなく、時間が必要だった。

特に難しかった機能は……

20気圧防水の実現が最大のハードルとなった。リングウォッチのCRW-001で搭載した3気圧防水は、日常生活防水レベルのため洗面所で水がかかっても大丈夫という程度だが、20気圧防水は水深200メートルの状態でも動くという基準である。

時計のケースと他の部品が組み合わさる箇所から、水は必ず浸入する。それを防ぐため、通常の時計では風防ガラスとケースの間にパッキンを入れ、圧入することで気密を保つ。しかし、指輪サイズの時計で使うようなパッキンがそもそも作りづらく、圧入も困難だった。そこで、通常の圧入ではなく、特殊な接着技術を採用。ガラスの縁を接着剤で密閉して、20気圧防水を実現した。

サイドボタンの防水構造にも工夫が必要だった。直径約1ミリのボタンに、二重のパッキンを組み込み、さらにそのボタンをケースに差し込み、内側から「Eリング」という小さな留め具で固定する――。こうした極小サイズでの組み立てを、手作業で行っていった。

これまでにない、高い技術的なハードルを乗り越えていく中で、従来の常識を塗り替える「発見」もあったという。例えば、通常のG-SHOCKでは液晶ガラスの厚みが0.4ミリだが、G-SHOCK nanoでは0.15ミリまで薄くしている。当初は割れやすくなるのでは、と懸念があったというが、サイズを小さくすることでガラスが強力になり、逆に割れにくくなることが分かった。

「常識とされているものより、技術スタッフの小型化に挑戦する意欲が勝ち、さまざまな発見がありました」（小島氏）

なぜ「初代」ではないモデルを選んだのか

G-SHOCKには長い歴史がある。1983年に初代であるDW-5000Cがデビューし、その後、仕様変更やバリエーション追加を経て、DW-5400へと進化していった。その中から、今回のベースに選んだのは1987年発売のDW-5600Cだ。小島氏は「G-SHOCK nanoのデビューには、初号機と言われる5000系統が最もふさわしいと考えた」と説明するが、なぜ初代モデルではなかったのか。

その理由について、小島氏は「G-SHOCKの原点に立ち返りつつ、新たな門出をアピールしたかった」と話す。どういうことか。

DW-5600Cは、国内で「20バール表記」をした最初のG-SHOCKである。それまで海外専売モデルとして200メートル表記で販売されていたG-SHOCKを、国内表記に変えて出した記念すべきモデルであり、初代の精神を受け継ぐとともに、新しい世界を提案したことから選ばれたという。

DWN-5600-1JRのカラーも、ブラックとイエローは、1987年発売のDW-5600Cを忠実に再現。30年以上前の資料を起こして参考にしつつ、レッドは、G-SHOCKのブランドカラーでもあり、G-SHOCK nanoの先進性を表現する狙いを込めて追加した。

「腕」以外にも時計を着ける可能性を開拓した

2024年以降に続々と市場へ投入した指時計は、カシオに新たな視点をもたらした。例えば、G-SHOCK nanoには「Gマーク」をかたどったディスプレイスタンドを同梱し、時計だけでなく指輪として飾って楽しめるよう、コレクションボックスをイメージしたスペシャルパッケージも用意した。

今回の商品では「今まで時計にあまり興味がなかった方の来店も増えている」と小島氏が語るとおり、アクセサリーやジュエリー感覚で興味を持った客が時計売り場に足を運ぶ流れが生まれている。

また小島氏は「腕以外につける時計は、今後も展開の余地があると考えている」と語る。

実際、DWN-5600-1JRや先行して発売したCRW-001は、ベルト構造を活かせば指以外でもさまざまな場所に装着できる。リュックサックやペンケースのファスナー部分、ペンダントなど、アイデア次第で、時計の新しい着用場所が見つかる可能性がある。

スマホの普及で下火と思われる腕時計市場だが、まだまだひょんなところにチャンスが転がっていそうだ。

（カワブチ カズキ）