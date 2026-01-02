¡Ö°ÛÍÍ¤ÊÂ¸ºß´¶ww¡×¡Ö·ë¹½Áö¤ë¤ó¤À¤Ê¡× ¥È¥è¥¿¤Î¡È»Â¿·¤Ê¼ÖÎ¾¡ÉÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë½é»²Àï¡ª ¤°¤ó¤°¤óºä¤ò¾å¤Ã¤¿¡Öe-¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×
Á´¹â2.65m¤Î±ØÅÁ¥µ¥Ý¡¼¥È¼ÖÎ¾
¡ÖÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡×¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤ÎÂè102²óÂç²ñ¤¬¡¢2026Ç¯1·î2Æü¤«¤é3Æü¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¼ÖÎ¾¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥è¥¿¤Ïº£²ó¤«¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼ÖÎ¾¤ò¡ÈÅÅÆ°²½¡É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³Î¤«¤Ë°ÛÍÍ¤ÊÂ¸ºß´¶¡ª¡ÛÈ¢º¬±ØÅÁ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¼ÖÎ¾¤¿¤Á¡Ê¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Ë
¡¡ËÜÂç²ñ¤Î¤¿¤á¤ËÀ½ºî¤·¤¿¤È¤¤¤¦Âç²ñËÜÉô¼Ö¤òÌ³¤á¤ëºÇ¹âµéSUV¡Ö¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¡×¤ÎFCEV¡ÊÇ³ÎÁÅÅÃÓ¼Ö¡Ë¥â¥Ç¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢FCEV¡¢BEV¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¼°ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¡¢HEV¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡Ë¤Ç¹½À®¡£HEV¤Ë¤Ï¥Ð¥¤¥ªÇ³ÎÁ¤ò10¡óÇÛ¹ç¤·¤¿ÄãÃºÁÇ¥¬¥½¥ê¥ó¡ÖE10¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼ÖÎ¾Â¦ÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁª¼ê¤ÈÃÏµå¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥¯¥ë¥Þ¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡ÖFCEV¡×¤ä¡ÖE10¡×¤Ê¤É¤È¶îÆ°Êý¼°¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±èÆ»¤Ç¸«¼é¤ë´ÑµÒ¤ËÂÐ¤·¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿ô¤¢¤ë¼ÖÎ¾¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¸½ÃÏ¤Ç°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¶ÛµÞÂÐ±þ¼Ö¤ä°åÌ³¼Ö¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëBEV¡Öe-¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¿Í¤ò±¿¤Ö¥Ð¥¹¤ä°ÜÆ°ÈÎÇä¼Ö¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÍÑÅÓ¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤Ç¡¢Á´Ä¹4950mm¡ßÁ´Éý2080mm¡ßÁ´¹â2650mm¤È¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Î¼ÖÎ¾·²¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤Ò¤È¤¤ïÄã¾²¡¢¤«¤ÄÇØ¤¬¹â¤¯¡¢ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡e-¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤ÏÅìµþ2020¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÁª¼êÂ¼Æâ¤Î¼«Æ°±¿Å¾¥Ð¥¹¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¸ÂÄê¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÁö¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤«¡¢SNS¤Ç¤â¡ÖÉáÄÌ¤Î¼Ö¤Ëº®¤¸¤Ã¤ÆÁö¤ëe¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Î°ÛÍÍ¤ÊÂ¸ºß´¶ww¡×¡Ö·ë¹½Áö¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Êe-¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¤Î¼ÖÎ¾¤ËÁ´¤¯ÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢2¶è¤ÎºäÆ»¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£5¶èÈ¢º¬¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê»³ÅÐ¤ê¤ÎÁö¤ê¤â¸«¤É¤³¤í¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ëe-¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ï¸½ºß¡¢Ì¾¸Å²°±Ø¤«¤éÌ¾¸Å²°»Ô³¹¤ÎSTATION Ai¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµòÅÀ¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤ÇÎ¹µÒ¤ò¾è¤»¤¿Äê´ü±¿¹Ô¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê»öÁ°Í½ÌóÀ©¡Ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÅì³¤¥Ð¥¹¤¬±¿¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖJR¥Ð¥¹»ÅÍÍ¡×¤Î¼ÖÎ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£