　J２の北海道コンサドーレ札幌は１月２日、高嶺朋樹がJ１の名古屋グランパスへ2026年２月１日から６月30日まで期限付き移籍することを発表した。

　北海道出身の28歳。これまで札幌のほか、柏やベルギーのコルトレイクでプレーし、25年に札幌の復帰していたMFは、クラブの公式サイトを通じて以下のようにコメントした。
 
「パートナー企業の皆さま、サポーターの皆さま、１年間応援していただきありがとうございました。このたび名古屋グランパスに移籍することを決めました。

　コンサドーレをJ１に上げることだけを考えてこのチームに戻ってきました。その目標を達成することができなかったことは自分の力不足で責任を感じています。ただ自分のパフォーマンスに確かな自信を持ってプレーできていたことも事実です。とても難しい決断になりましたが短いサッカー人生の一番良い時期をJ１で戦いたい気持ちが強くなりました。

　熱いサポーターと共にこのチームで戦えたこと、本当に幸せでした。ありがとうございました」

　また名古屋を通じては「ピッチの上で実力を証明できるように日々精進していきます」などと伝えた。

