守備で味わった挫折が転機に　廣麥澗世語る「プロの壁」と克服への覚悟【vol.1】

今季は序盤こそ1軍で手応えをつかみながらも、2軍降格や失策の増加など、思い描いた右肩上がりの成長曲線とはいかなかった。ソフトバンクの廣荑隆太は「年間通して結果を出す難しさ」を痛感したと語る。守備でのつまずき、修正できなかった悔しさをどう受け止め、次につなげようとしているのか。率直な胸の内を聞いた。

廣荑は今季を振り返り、「プロの壁を感じたシーズンだった」と率直に語った。シーズン序盤は1軍で出場し、調子も悪くなかった。しかし約1か月で2軍に降格。そこで突きつけられたのは、長いシーズンを戦い抜く難しさだった。

「いいコンディションの時もあれば、悪い時もある。その中で野球をしなければいけません。悪い時にどれだけパフォーマンスを発揮できるか。自分はそこで崩れてしまいました。調子の波をなくさないと厳しいと痛感しました」

特に強く印象に残ったのが守備だという。昨季は大きな失策が目立たなかったが、今季はエラーが続いたタイミングがあった。

「修正できる引き出しがなく、ただただ苦しんでしまいました。経験不足といえばそうなのかもしれないけど、悔しさが残りましたね」

コーチに付きっきりで指導を受ける日々も経験し、その中で自分の感覚を研ぎ澄ますことに全力を傾けた。

「最後は自分の感覚。だからこそ、練習するしかない」

今季描いていたイメージは「右肩上がり」。結果は違った。それでも悲観はしていない。