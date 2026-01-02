【2025年版】福岡県民が選んだ「住み続けたい街（駅）」ランキング！ 2位「薬院大通駅」、では1位は？
大東建託は、福岡県居住の20歳以上の男女3万4269人を対象に「住み続けたい街（駅）」に関する調査を行い、「いい部屋ネット 住み続けたい街（駅）ランキング2025＜福岡県版＞」として結果を発表しました。調査は2021年〜2025年の回答（一部2020年の回答を含む）をもとに集計しています。
本記事では、福岡県民が選んだ「住み続けたい街（駅）」ランキングを紹介します。
居住者からは「繁華街に徒歩でも行ける距離だし、とにかく美味しい飲食店が多いので楽しい」「生活に便利な施設が整っている。都心へのアクセスが良好」「非常に住みやすいコンパクトシティ」といった声が寄せられています。
居住者からは「子どもの育てやすさ。利便性の良さ。適度な人付き合いがあり居心地が良い」「ずっと住んでいて慣れ親しんでいる。友人や知人が多い」「人や物や施設など何事もちょうど良い」といった声が寄せられています。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：薬院大通駅／評点74.0／偏差値77.6薬院大通駅（地下鉄七隈線）は、落ち着いた浄水通りの雰囲気や個性豊かなお店が並ぶエリアで人気です。歴史・自然・都市機能が近接し、2023年春の博多駅までの延伸により交通アクセスも向上しました。
1位：桜坂駅／評点76.2／偏差値81.7桜坂駅（地下鉄七隈線）は、福岡市中央区の閑静で自然豊かな住宅街に位置し、南公園や動植物園など憩いのスポットに恵まれています。丘陵地の住宅街にはおしゃれな飲食店や料亭も点在し、都市機能と落ち着いた住環境が高く評価されています。
