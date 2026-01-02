JRAは2日、トール・ハマーハンセン（26＝ドイツ）に短期騎手免許を交付すると発表した。

一昨年、昨年と2年連続でドイツリーディングジョッキーに輝いた。昨年、ワールドオールスタージョッキーズ(札幌)に初出場。全4戦の同シリーズで第2戦、第3戦を制し、優勝した。他1鞍に騎乗し、JRA通算5戦2勝。

期間は1月4日から2月27日まで。身元引受調教師は池添学師（栗東）、契約馬主は吉田和美氏。

◇トール・ハマーハンセン 1999年10月17日生まれ、ドイツのケルン出身の26歳。元騎手の父レナート・ハマーハンセンの影響もあり、16年のデビュー直後から国外に出てフランス（Ａ・ファーブル厩舎）や英国（Ｒ・ハノン厩舎）で経験を積んだ。23年に母国ドイツに拠点を移し、英国の国際騎手招待競走シャーガーカップにペリエ、デットーリとともに欧州選抜の一員として出場。24年はドイツダービー（パラディウム）、バイエルン大賞（アシステント）とＧ1・2勝を挙げ、年間74勝(432戦)でドイツリーディング獲得。86勝(410戦)を挙げた25年も同リーディングに輝いた。