「箱根駅伝・往路」（２日、大手町〜箱根町芦ノ湖駐車場）

３連覇を狙う青学大は３区を終えても首位と３分１６秒差の８位と苦しい展開が続いている。

３区の宇田川瞬矢（４年）から序盤からペースを上げていき、３人を抜いた。

１区で当日変更で起用した昨年１０区区間賞の小河原陽琉（２年）がまさかの１６位に沈み、トップの国学院大から１分１９秒差で２区に。当日変更で２区に投入された飯田翔大（２年）が５人抜きの力走を見せたが、先頭からは２分１５秒差の１１位で３区に入った。

青学大は花の２区投入が有力視されていたエースの黒田朝日（４年）を山上りの５区に起用するサプライズ。名将原晋監督が勝負手に打って出た。日本テレビの中継では原監督が「（４区終了の）小田原で３分３０秒差でもなんとかするだろう」と話したということが伝えられると、ＳＮＳなどでは「３分３０秒を追いつけるの？」、「流石に・・・」、「強気やな」、「なんとかしてしまいそうなところが怖い」と反響を呼んでいた。