NHK『紅白歌合戦』インターネット「NHK ONE」での再生回数を報告…「482万回」1月1日までの数値
NHKは2日、昨年大みそかに放送した『第76回NHK紅白歌合戦』の「NHK ONE」の再生回数について報告した。
【動画】紅白司会を終えて…綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木菜穂子アナが語る
NHK ONEは、NHKの新しいインターネットサービスとして10月1日にサービス開始。パソコン、スマートフォンなどへ、番組の同時配信、見逃し・聴き逃し配信、ニュース記事・動画などを配信する。
「NHK ONE」がスタートしてから初めてとなる紅白の再生回数は、12月31日の放送開始から1月1日までに482万回になったとした（当日の同時配信と見逃し配信の合算値）。見逃し配信は、1月7日午後11時45分まで視聴できる。
大みそか恒例『第76回NHK紅白歌合戦』放送100年の節目となる2025年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」で、豪華アーティストの競演が実現。白組が勝利した。
