峯岸みなみ「紅白」裏側で“親戚スーパーアイドル”と2ショット「激アツすぎる」「血縁関係強い」と反響
【モデルプレス＝2026/01/02】タレントの峯岸みなみが2026年1月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。親戚にあたるアイドルとの2ショットを披露し、反響を呼んでいる。
峯岸は「なんと紅白の裏側で親戚（スーパーアイドル）に会えたのでちゃっかりお写真撮ってもらいました」とつづり、2025年12月31日放送の「第76回NHK紅白歌合戦」（NHK）に出演した際に写したというM!LKの佐野勇斗との2ショットを投稿した。
峯岸も佐野も衣装での2ショットとなっており、峯岸は「キラッキラでビジュよすぎました！」とM!LKの楽曲「イイじゃん」の歌詞にかけた言葉で、佐野を絶賛している。
佐野は、2024年10月放送の日本テレビ系「はじめまして！一番遠い親戚さん」で家系図を作成した際、峯岸の夫・6人組YouTuber・東海オンエアのてつやと10親等の親戚関係に当たることが発覚。そのため、峯岸とも実際に「親戚」の関係に当たる。
この投稿に、ファンからは「激アツすぎる」「血縁関係強い」「言われてみれば確かに親戚だった」「親戚同士で美男美女だ」「てつやとの3ショット希望」といったコメントが寄せられている。
峯岸はてつやと2022年8月に結婚。2024年7月14日に、自身のInstagramを通じ、第1子となる女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
