“今年結婚”と期待される少女時代メンバーの姿がスプーンに…!? 新年を婚約者と2人で迎えたと話題に

少女時代のティファニーと真剣交際中の俳優ピョン・ヨハンが2026年の新年のあいさつを伝えたなかで、2人が一緒にいたのではないかと話題になっている。

ピョン・ヨハンは1月1日、自身のSNSに「25年は過ぎ去り、26年は自分の方向へゆっくりと歩いていく一年になりますように。何よりも健康でいてください。新年あけましておめでとうございます。トッククをまだ食べていない方は、スプーンだけ持って一口ずつ召し上がってください。新年あけましておめでとうございます」とつづった。

公開された写真では、ピョン・ヨハンが新年最初の食事として、トックマンドゥク（韓国のお雑煮）を用意している。整えられたトックマンドゥクにご飯一膳、カクテキが食欲をそそる写真だ。

そんななかで、スプーンに映り込んだ人物についてさまざまな推測が飛び交っている。

ファンの間では、スプーンに1人ではなく2人が映っていることから、ピョン・ヨハンと少女時代のティファニーが一緒に新年を迎えたのではないかという見方も出ている。

ピョン・ヨハンは現在、ティファニーと結婚を前提に交際中だ。2人はディズニープラス『サムシクおじさん』を通じて縁を結び、恋人関係へと発展した。

ピョン・ヨハンの所属事務所TEAM HOPEは昨年12月、本サイト提携メディア『OSEN』に「2人は結婚を前提に真剣交際している」としたうえで、「まだ具体的な日程は決まっていないが、決まり次第、ファンに真っ先に伝えたいという気持ちでいる」と明らかにした。

また、真剣交際が報じられた直後、ティファニーも直筆の手紙を公開し、「結婚を前提に、ある1人の方と真剣な交際を続けている。世の中を前向きに見られるようにしてくれて、私に安定感をくれる人」「大切な決断があれば、ファンの皆さんに最初にお伝えしたい」とファンに伝えている。

今年中の結婚が期待されている2人が新年を共に過ごしたのではないかとの憶測も広がり、温かな反応が寄せられている。

◇ティファニー プロフィール

1989年8月1日生まれ。アメリカ国籍で、本名はStephanie Young Hwang（韓国名はファン・ミヨン）。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューし、グループ内ではリードボーカルを担当。近年はアメリカを拠点とし、Tiffany Young（ティファニー・ヤング）の名で活躍している。高い歌唱力、抜群のカリスマ性を誇る一方で運動音痴な一面もあり、プロ野球の始球式で伝説と呼ばれるほどのノーコントロールぶりを見せたことがある。