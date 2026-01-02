初詣デートで、「守られてる！」と感激した彼氏の行動９パターン
ふたりの幸せを願いに、大混雑も覚悟で初詣へ。そんなカップルも多いと思いますが、神様にお願いするより確実に、女性の心をわしづかみにできる方法があるようです。今回は『オトメスゴレン』女性読者に聞いた「初詣デートで、『守られてる！』と感激した彼氏の行動９パターン」を紹介します。
【１】「寒くない？」「足、痛くない？」など、つねに気遣いの言葉をかけてくれる
「自分だって疲れてるはずなのに、私を心配してくれるとキュンと」（２０代女性）というように、体調を気遣ってくれる男性は、王子様度が高いようです。女性の歩くスピードが遅くなったら、疲れているサインだと思って「休む？」と聞いてあげるといいでしょう。
【２】「すいません！ 通ります！」と大きな声で人込みをかき分けてくれる
「人で行きたい方向に行けないとき、声で道を作ってくれると、『おおっ！』と思う」（１０代女性）と、行動力のある男性の姿に、頼もしさを感じるようです。このとき、大きすぎる声ではどなっているように聞こえます。なるべく爽やかに「すいません！」と言いましょう。
【３】トイレの行列に並ぶ間に、温かい飲み物を買っておいてくれる
「細かいとこまで気をまわしてくれると、大切にされてるなーと思う」（３０代女性）というように、小さなハッピーサプライズでも、女性は愛を感じるようです。「これよく飲んでるよね？」と、彼女の好みを把握しておくと、さらに感動されるかもしれません。
【４】隣の人に押されないよう、肩をぎゅっと引き寄せてくれる
「肩を引き寄せられると、他人に『俺のものに触るな』って宣言してるみたいでポーッとする」（１０代女性）というように、肩を引き寄せるしぐさは、男性に守られている実感に加え、「俺の女だ」と周りに公言しているニュアンスが感じられ、女性はときめくようです。
【５】近くの駐車場やコンビニなど、混まないトイレを調べておいてくれる
「『神社内のトイレはどこも行列だから』と、近くのトイレを調べていてくれて感動」（２０代女性）と、細かい配慮ができる男性に、女性は弱いようです。デートの準備をしっかりしてくれているところにも、自分への愛の深さを感じて嬉しいのかもしれません。
【６】押しつぶされないよう、さりげなくガードしてくれる
「まさに『守られてる！』って感じ」（２０代女性）と、自分の身を呈して女性の盾になってくれている姿に、女の子はキュンキュンするようです。賽銭箱の前は、後ろから人が押してくるので、一緒に横に並ぶより、彼女の後ろに立つといいでしょう。
【７】寒くないよう、自分のポケットにつないだ手を入れてくれる
「普通に手をつなぐより、なんかドキドキする」（２０代女性）と、つないだ手を無言で男性のポケットに入れられると、女性の心臓はバクバクするようです。普通に手をつなぐよりも手がほどけにくく、体も密着するので「守られてる感」が強いのかもしれません。
【８】並んでいる間も疲れないよう、楽しい話をして支えてくれる
「列が進まなくても、彼の話のおかげで退屈しなかった」（１０代女性）と、順番待ちの間、男性が楽しい会話で和ませてくれる気遣いに、女性は感激するようです。話が下手な男性なら、彼女の今年の運勢を調べておいて、いいことだけを教えると喜ばれるかもしれません。
【９】はぐれないように、手をぎゅっとつないでくれる
「『オレについて来れば大丈夫』って言われてるみたい」（２０代女性）と、手をつないでリードする姿に、女性は男らしさを感じるようです。普段はテレて「恋人つなぎ」ができない人も、「こっちのほうがほどけにくいから」と、この機会に指をからめてみてはいかがでしょう。
初詣で女性が「守られてる！」と感激する男性の行動は、ほかにどんなものがあるでしょうか。みなさんの意見をお待ちしています。（徳永幸子）
